Αντάρτες Χούθι: Ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν με drones διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία  

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με drones σε διυλιστήριο της Aramco στην Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση έγινε ως αντίποινα για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Η εκεχειρία του 2022 μεταξύ Χούθι και κυβέρνησης της Υεμένης κατέρρευσε μετά από επιθέσεις και αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σαναά.

Οι Χούθι έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε σαουδαραβικές υποδομές και έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ιράν υποστηρίζει τους Χούθι και έχει στείλει αντιπροσωπεία στην Υεμένη χωρίς άδεια από τη Σαουδική Αραβία, που ελέγχει τον εναέριο χώρο της Υεμένης. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, είπαν ότι εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στη νότια Σαουδική Αραβία, καθώς εντείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά του Ριάντ, συμμάχου της κυβέρνησης της Υεμένης, μετέδωσε ένα από τα ΜΜΕ που τους ανήκουν.

Οι Χούθι «έθεσαν στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Aramco», του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, στην Τζαζάν, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, «με πολλά drones», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των ανταρτών Saba, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, λέγοντας πως επρόκειτο για ανταπόδοση «παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Υεμένης». Είχαν ήδη ανακοινώσει, την περασμένη εβδομάδα, πλήγμα κατά του διυλιστηρίου αυτού.

Τον περασμένο μήνα, η εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 ανάμεσα στους Χούθι και την κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ, κατέρρευσε. Η σύγκρουση επαναλήφθηκε έπειτα από πλήγματα που φέρεται να πραγματοποίησε το Ριάντ εναντίον του αεροδρομίου της Σαναά, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι. Το Ιράν είχε στείλει αεροπλάνο που μετέφερε αντιπροσωπεία των ανταρτών χωρίς να ζητήσει την άδεια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ελέγχει τον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Από τότε οι Χούθι έχουν πλήξει επανειλημμένα σαουδαραβικές υποδομές και πλοία, αφού ανακοίνωσαν αποκλεισμό κατά των πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει καταστεί ζωτικής σημασίας πέρασμα για τη μεταφορά υδρογονανθράκων μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, από το Ιράν.