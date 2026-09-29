Τραμπ: «Fake story» το δημοσίευμα για χαλάρωση κυρώσεων στο Ιράν – «Δεν τους προσέφερα τίποτα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων και πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το δημοσίευμα του Axios «ψεύτικη ιστορία» και ζήτησε την άμεση απόσυρσή του.

Η διάψευση έγινε ενώ συνεχίζονται έμμεσες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κρίσιμα ζητήματα όπως τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω διαφορών για τις αμερικανικές κυρώσεις και άλλες βασικές διαφορές. Snapshot powered by AI

Δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων και πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε.

Ο Τραμπ επιτέθηκε παράλληλα στο Axios, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα «HOAX» και «fake story». «Θα πρέπει να αποσύρουν αυτή την ψεύτικη ιστορία, ΑΜΕΣΩΣ!», πρόσθεσε.

Η διάψευση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να απέχουν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.