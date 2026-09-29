Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|29/9/2026 6:30:00 πμ
|29/9/2026 2:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΕΥΑΓΓ. ΛΙΟΣΗ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ - Μ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΑΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
|402
|Συντήρηση
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 10:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 144 από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1244
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΠΑΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ.
|607
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΝΟ3, ΝΟ5 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1250
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ15 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΝΟ6 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ1 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1245
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΒΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1065
|Λειτουργία
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΚΟΥΤΡΗ, ΧΑΝΣΕΝ ΚΑΙ ΤΣΙΛΛΕΡ.
|606
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΚΟΥΤΡΗ, ΧΑΝΣΕΝ ΚΑΙ ΤΣΙΛΛΕΡ.
|606
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 4:00:00 μμ
|ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΡΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑΣ, ΠΑΝΣΕΔΩΝ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΘΟΥ, ΚΡΙΝΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΤΗΦΕΔΩΝ, ΜΙΜΟΖΑΣ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΩΝ, ΓΛΑΔΙΟΛΑΣ, ΓΑΖΙΑΣ, ΒΙΟΛΕΤΑΣ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΑΜΑΡΑΝΘΟΥ, ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΥ, ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΤΑΤΟΪΟΥ, ΧΛΟΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ.
|612
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΛΥΣΙΟΥ - ΦΛΕΜΙΓΚ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΡΟΔΩΝ - ΑΙΓΑΙΩΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΠΑΛΑΜΑ - ΕΛΥΤΗ - ΟΔΟΩΝ ΤΩΝ ΟΩΡΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1742
|Λειτουργία
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 5:00:00 μμ
|ΒΥΡΩΝΑ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
|1139
|Λειτουργία
|29/9/2026 8:00:00 πμ
|29/9/2026 5:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ, ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|1908
|Συντήρηση
|29/9/2026 8:30:00 πμ
|29/9/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1247
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:30:00 πμ
|29/9/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΡΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: Β. ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟ106 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ 140 από: 08:30 πμ έως: 12:30
|1247
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:30:00 πμ
|29/9/2026 6:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΒΥΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ
|1247
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:30:00 πμ
|29/9/2026 6:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΡΧΗΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ
|612
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:30:00 πμ
|29/9/2026 6:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ
|1247
|Κατασκευές
|29/9/2026 8:30:00 πμ
|29/9/2026 6:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΛΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΩΜΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1247
|Κατασκευές
|29/9/2026 9:00:00 πμ
|29/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΛΑΜΑΙΔΙΟΥ ΝΟ1, ΝΟ3 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1246
|Λειτουργία
|29/9/2026 9:30:00 πμ
|29/9/2026 4:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΙΑΣΩΝΟΣ - ΜΗΔΕΙΑΣ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΛΚΟΥ - ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΜΗΛΙΑΣ
|405
|Συντήρηση
|29/9/2026 10:00:00 πμ
|29/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΜΠΑΚΟΥ, Μ.ΦΡΙΖΗ, Α.ΜΕΤΑΞΑ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ, ΜΟΥΣΩΝ, Κ.ΠΕΡΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗ.
|608
|Κατασκευές
|29/9/2026 10:30:00 πμ
|29/9/2026 4:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ
|406
|Συντήρηση
|29/9/2026 12:30:00 μμ
|29/9/2026 4:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΘΟΡΙΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ
|1067
|Λειτουργία
|29/9/2026 12:30:00 μμ
|29/9/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΘΡΙΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|1066
|Λειτουργία
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