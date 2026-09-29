Τα 10 εργαλεία του σχεδίου Τσίπρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ένα πακέτο δέκα παρεμβάσεων για ρευστότητα, χρέη, χρηματοδότηση, ενέργεια, τεχνολογία και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τα 10 εργαλεία του σχεδίου Τσίπρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε δέκα εργαλεία για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ρευστότητας, της παραγωγικότητας και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας.
  • Προβλέπεται πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα και νέα ρύθμιση χρεών έως 120 δόσεις με διαγραφή προστίμων για συνεπείς οφειλέτες.
  • Ενισχύεται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μικροπιστώσεων και εγγυοδοτικών εργαλείων χωρίς αυστηρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • Προωθούνται μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30%, απλούστευση διαδικασιών, μείωση τραπεζικών επιβαρύνσεων και ψηφιακή αδειοδότηση για τις επιχειρήσεις.
  • Υποστηρίζεται η πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, η συνεργασία επιχειρήσεων χωρίς υποχρεωτικές συγχωνεύσεις και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης και διαδοχής.
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Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα «συνεκτικό σύστημα δέκα εργαλείων» για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο, όπως ανέφερε, να μπορούν να επενδύσουν, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, «το δίλημμα του αναπτυξιακού μοντέλου θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι απλό: Είτε η ανάπτυξη θα διαχυθεί στην οικονομία, είτε θα συγκεντρωθεί ξανά σε λίγους. Αυτό όμως θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επενδύσουν, να συνεργαστούν, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας»

Τα 10 εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  1. Περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις:
    Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.
  2. Νέα ρύθμιση χρεών έως 120 δόσεις:
    Ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως 120 δόσεις, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για όσους είναι συνεπείς. Παράλληλα, προβλέπεται γενίκευση του αυτοματοποιημένου συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων με το Δημόσιο.
  3. Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση:

    Ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, περισσότερες μικροπιστώσεις και εγγυοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν επενδύσεις ακόμη και χωρίς ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  4. Λιγότερη γραφειοκρατία – διαφανείς διαδικασίες:
    Αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια στα προγράμματα χρηματοδότησης, συγκεκριμένοι χρόνοι αξιολόγησης και εφαρμογή της αρχής ότι κάθε στοιχείο θα δίνεται μία φορά στο Δημόσιο, χωρίς επαναλαμβανόμενα δικαιολογητικά.
  5. Μείωση ενεργειακού και λειτουργικού κόστους:
    Στόχος είναι η μείωση κατά 30% του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, με μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, ενεργειακές κοινότητες, μικρά φωτοβολταϊκά και χρηματοδότηση για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ανάκτηση στρατηγικού δημόσιου ρόλου για τη ΔΕΗ και ένα σταθερότερο πλαίσιο για τα επαγγελματικά μισθώματα.
  6. Μικρότερες τραπεζικές επιβαρύνσεις:
    Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι προτείνεται να εξαιρούνται από τη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, μαζί με περαιτέρω μείωση των χρεώσεων στις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  7. Απλούστεροι και προβλέψιμοι κανόνες:
    Κάθε νέα ρύθμιση θα πρέπει να εξετάζεται ως προς την επίδρασή της στις μικρές επιχειρήσεις. Προβλέπονται χρόνος προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις, δραστική μείωση ή μηδενισμός προστίμων για τυπικές παραλείψεις, ενιαία ψηφιακή αδειοδότηση και ένα ψηφιακό σημείο όπου κάθε επιχείρηση θα βλέπει όλες τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες της.
  8. Πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη:
    Δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, καθώς και δίκτυο συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ειδικούς.
  9. Συνεργασίες χωρίς υποχρεωτικές συγχωνεύσεις:
    Κίνητρα ώστε επιχειρήσεις να συνεργάζονται σε προμήθειες, logistics, ηλεκτρονικό εμπόριο, πιστοποιήσεις, ενεργειακές κοινότητες και νέες αγορές, χωρίς να χρειάζεται να χάσουν την ιδιοκτησιακή ή επιχειρηματική τους αυτονομία.
  10. Στήριξη της μεγέθυνσης και της διαδοχής:
    Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να μεγαλώσουν προβλέπεται άρση εμποδίων στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στην είσοδο σε νέες αγορές. Παράλληλα, προτείνεται μόνιμος μηχανισμός για την επιχειρηματική διαδοχή, ώστε βιώσιμες επιχειρήσεις να μη χάνονται όταν δεν υπάρχει έγκαιρη μετάβαση στην επόμενη γενιά, στους εργαζόμενους ή σε συνεργατικό σχήμα.
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