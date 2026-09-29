Τα 10 εργαλεία του σχεδίου Τσίπρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε δέκα εργαλεία για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ρευστότητας, της παραγωγικότητας και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας.

Προβλέπεται πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα και νέα ρύθμιση χρεών έως 120 δόσεις με διαγραφή προστίμων για συνεπείς οφειλέτες.

Ενισχύεται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μικροπιστώσεων και εγγυοδοτικών εργαλείων χωρίς αυστηρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Προωθούνται μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30%, απλούστευση διαδικασιών, μείωση τραπεζικών επιβαρύνσεων και ψηφιακή αδειοδότηση για τις επιχειρήσεις.

Υποστηρίζεται η πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, η συνεργασία επιχειρήσεων χωρίς υποχρεωτικές συγχωνεύσεις και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης και διαδοχής. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα «συνεκτικό σύστημα δέκα εργαλείων» για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο, όπως ανέφερε, να μπορούν να επενδύσουν, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, «το δίλημμα του αναπτυξιακού μοντέλου θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι απλό: Είτε η ανάπτυξη θα διαχυθεί στην οικονομία, είτε θα συγκεντρωθεί ξανά σε λίγους. Αυτό όμως θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επενδύσουν, να συνεργαστούν, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας»

Τα 10 εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις