Αναζητώντας όσους είναι έξω απ’ το κάστρο, ο Νίκος Παπανδρέου είπε στη Νίνα για τη Νίνα

Θολούρα, ανακατωσούρα και ρευστότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό, οπότε όλοι στρέφουν την προσοχή στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων μήπως και βγάλουν άκρη.

Κοιτάζω ξανά και ξανά την θρυλική ερώτηση του Φαναρά της Metron Analysis (για το Mega) στην τελευταία του έρευνα και διαπιστώνω πως ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό «βλέπει» τον εαυτό του «μέσα στο κάστρο»..

Βέβαια οι περισσότεροι εξακολουθούν να νιώθουν στην απ’ έξω, αλλά το 45% δεν είναι και λίγο. Το ποιοι νιώθουν «μέσα» και ποιοι «έξω», είναι επίσης ενδιαφέρον. Σ’ αυτό το σκηνικό τα κόμματα επιχειρούν να τοποθετηθούν καταρχήν προγραμματικά, κι αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στην ΔΕΘ με στόχο τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Σ’ αυτό το σκηνικό, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζονται να συναντηθούν με όσους είναι έξω απ’ το κάστρο το επόμενο διάστημα, με εξορμήσεις παντού στην Ελλάδα, αλλά και σε υποβαθμισμένες γειτονιές ιδιαίτερα στην Αττική.

Μεταγραφές

Εκτός από εξορμήσεις των επικεφαλής, τόσο στην ΕΛΑΣ όσο και στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν με προσοχή τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Στην Αμαλίας κινούνται διακριτικά, όμως έχουν έντονη κινητικότητα στο παρασκήνιο και δεν σηκώνουν σκόνη. Βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ μεριά, ναι ετοιμάζουν βαλίτσες για του Αλέξη, αλλά αυτά δεν είναι είδηση. Άλλα θα είναι είδηση. Από Χαριλάου Τρικούπη πάλι, τραβούν σε μάκρος τις διαπραγματεύσεις με στελέχη όπως οι κυρίες Τζάκρη και Κασιμάτη, αλλά και το ναύαρχο Αποστολάκη ο οποίος ρωτάει εναγωνίως τα Μαντεία, εάν θα καταφέρει να εκλεγεί στην Α’ Πειραιά.

O νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης κατά την διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα (δεν εικονίζονται στο ) στο Προεδρικό Μέγαρο, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019. ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αγωνία του ναυάρχου βασικά είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα βγάλει έδρα, και ο χρησμός που λαμβάνει είναι πως μέχρι στιγμής δεν βγάζει.

Η Νίνα και η Νίνα

Την ίδια αγωνία έχουν κι άλλα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος της Χαριλάου Τρικούπη. Η περίπτωση Κασιμάτη στην Β’ Πειραιά

είναι επίσης αμφιλεγόμενη, υπό την έννοια ότι μέχρι στιγμής, οι πιθανότητες να βγάλει εκεί έδρα η ΕΛΑΣ είναι μεγαλύτερες, απ’ ότι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και με μετακίνηση της βουλεύτριας. Τα πράγματα εν προκειμένω είναι πιο κομπλικέ καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις για την μεταγραφή.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου είπε τα εξής σε μια άλλη Νίνα Κασιμάτη:

«Έχω πρόβλημα με πρόσωπα που θέλουν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ όπως η κυρία Κασιμάτη, γι’ αυτά που είπε για τον αδελφό μου».

Ο κ. Παπανδρέου δεν είναι φυσικά απλός ευρωβουλευτής του κόμματος,

αλλά μέρος του νήματος που συνδέει το παρόν με το παρελθόν και στο ΠΑΣΟΚ αυτά μετράνε. Πόσο μάλλον που ενστάσεις για την εν λόγω βουλευτή είχε διατυπώσει πρώτος για τους ίδιους λόγους, ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης.

Επι τη ευκαιρία ο κ. Παπανδρέου έχει ετοιμάσει μια ενδιαφέρουσα κοινωνική δράση σε συνεργασία με το Δήμο Βύρωνα χθες και σήμερα. Δωρεάν σπιρομέτρηση, δηλαδή έλεγχο της πνευμονικής λειτουργίας με την υποστήριξη του ευρωκοινοβουλίου και του «Σωτηρία». Η δράση γίνεται και σήμερα στο ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας , 10:00 με 15:00.

Αξιέπαινη πρωτοβουλία σε έναν Δήμο που όπως μου θύμισε κοσμοπολίτικο πασοκικό περιστέρι

έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επανεκλογή Ανδρουλάκη κατά τις εσωκομματικές, κι όποιος ξέρει, ξέρει.

Ο Κλοπ και ο Κυριάκος

Ο Πρωθυπουργός πάλι δεν έχει μεταγραφικά βάσανα, αλλά άγχος για τον βαρύ χειμώνα που έρχεται. Πριν το υπουργικό αύριο, θα κάνει μια βόλτα από Ασπρόπυργο μεριά για συνάντηση με πολίτες, και επισκέψεις σε ανακαινισμένο σχολείο και στο Δημαρχείο, ενώ η μέρα του θα κλείσει με Ταμείο Ανάκαμψης. Ακόμα δεν έχει χάσει τα κέφια του επιστρέφοντας από Νέα Υόρκη. Βοήθησε σ’ αυτό η νίκη της εθνικής

για την οποία ρωτήθηκε αναπάντεχα μέχρι κι απ’ το Bloomberg.

*Jonathan Ferro: Η Ελλάδα γνωρίζει τη ναυτιλία όσο καλά η Γερμανία γνώριζε κάποτε το ποδόσφαιρο. Εξηγήστε μας λίγο…

*Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Γερμανία έχει τώρα νέο προπονητή

*Jonathan Ferro: Ίσως ο Klopp αλλάξει τα πράγματα, θα του δώσουμε πίστωση χρόνου

*Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να δούμε

Ε, είδαμε.

Ο πήχης

Μεγάλη χαρά για την επιτυχία της εθνικής είχε και ο Αλέξης που παρουσίασε χθες τα μέτρα για τους μικρομεσαίους.

Με το γνωστό πλέον σύνθημα «για μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερο, θα μοιράζει δικαιότερα και που όλες και όλοι θα ζούμε καλύτερα», ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ μεταξύ άλλων υπενθύμισε τον πήχη για τα τζιζ καύσιμα της εποχής: 1,80 για το ντίζελ κίνησης, και 1,40 για πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πρόγραμμά του έχει πολλές ακόμα εξορμήσεις για εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, καθώς χάθηκαν στην μετάφραση από την απειρία ορισμένων νέων στελεχών που βγήκαν με μεγάλη άνεση μπροστά κι έφαγαν τα μούτρα τους. Κάπως έτσι έγινε γνωστό πρόσφατα πως το πλουσιότερο 1% που θα φορολογηθεί με 1%, αφορά τελικά μόλις 70 ανθρώπους.

Σας φιλώ

Η Πυθία