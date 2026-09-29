Wall Street: Απώλειες με φόντο πετρέλαιο και ομόλογα – Πτώση σχεδόν 1% για τον Nasdaq

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε τη Δευτέρα η Wall Street, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επανέφερε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Απώλειες με φόντο πετρέλαιο και ομόλογα – Πτώση σχεδόν 1% για τον Nasdaq
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  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, με το Brent να ενισχύεται πάνω από 4% και το αμερικανικό αργό άνω του 3%.
  • Η αβεβαιότητα σχετικά με τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ οδήγησε τους επενδυτές σε επιφυλακτική στάση, επηρεάζοντας τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.
  • Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση, με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά 0,85%, τον S&P 500 κατά 0,18% και τον Nasdaq κατά 0,06%.
  • Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις μετά από απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα και προβλέψεις, με σημαντικές απώλειες σε μετοχές όπως οι AppLovin και Datadog.
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Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν ξανά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 347,11 μονάδες ή 0,67%, στις 51.481,51 μονάδες.

Ο Nasdaq σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τους τρεις δείκτες, κατά 248,34 μονάδες ή 0,92%, στις 26.820,38 μονάδες.

Ο S&P 500 έχασε 59,72 μονάδες ή 0,77%, κλείνοντας στις 7.683,69 μονάδες. Για τον S&P 500 ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τις 20 Αυγούστου.

Πετρέλαιο και ομόλογα πίεσαν την αγορά

Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για συμφωνία, αν και περιόρισαν αργότερα μέρος των κερδών τους μετά τις προσδοκίες για νέες επαφές με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Η άνοδος του πετρελαίου και του ντίζελ ενίσχυσε τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και έστρεψε υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι προσδοκίες ότι η Fed μπορεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Κέρδη για Nvidia, ισχυρές πιέσεις σε Boeing και Tesla

Κόντρα στο αρνητικό κλίμα κινήθηκε η Nvidia, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,6%, μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 150 δισ. δολαρίων.

Στον αντίποδα, η Boeing υποχώρησε κατά 6,9%, μετά την απόφαση της FAA να καθυστερήσει την πιστοποίηση του 737 MAX 10 εξαιτίας νέου προβλήματος λογισμικού.

Πτώση 3,9% κατέγραψε και η Tesla, μετά τη μείωση της τιμής-στόχου για τη μετοχή από την JPMorgan, με την τράπεζα να επικαλείται αδύναμες παραδόσεις οχημάτων στο τρίτο τρίμηνο.

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