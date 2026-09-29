Πάπας Λέων: Οι προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι φάρσα

«Καμπανάκι» για την Τεχνητή Νοημοσύνη από τον ποντίφικα

Γιάννης Φιλιππάκος

Πάπας Λέων: Οι προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι φάρσα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πάπας Λέων τόνισε ότι οι ανησυχίες για την επικινδυνότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δεν είναι ψευδείς ειδήσεις.
  • Ο ποντίφικας επέκρινε τους ηγέτες τεχνολογικών εταιρειών που αντιτίθενται σε δικλείδες ασφαλείας στην ΤΝ.
  • Ο πάπας δήλωσε ότι δεν πανικοβάλλεται για την ΤΝ και διατηρεί την ψυχραιμία του.
  • Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φάρσα» τους φόβους για κινδύνους από την ΤΝ, αντίθετα από την άποψη του πάπα.
  • Ο πάπας εξέφρασε σκεπτικισμό για τις δηλώσεις του επικεφαλής της Nvidia που υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κρατικοί περιορισμοί στην ΤΝ.
Snapshot powered by AI

Ο πάπας Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας, που προειδοποιεί για τους κινδύνους της ΤΝ από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, επέκρινε ευθέως και τα διευθυντικά στελέχη των τεχνολογικών εταιρειών που λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην ΤΝ.

«Πράγματι πιστεύω ότι οι ανησυχίες που εγείρουν πολλοί ειδικοί στην ΤΝ θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος με το οποίο επιστρέφει στη Ρώμη, αφού ολοκλήρωσε την τετραήμερη περιοδεία του στη Γαλλία. «Δεν νομίζω ότι είναι fake news, όπως είπαν κάποιοι».

«Αν με ρωτούσε κάποιος αν έχω πανικοβληθεί, όχι, δεν είμαι πανικόβλητος. Κοιμάμαι τη νύχτα», αστειεύτηκε ο πάπας.

Την περασμένη εβδομάδα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τραμπ χαρακτήρισε «φάρσα» τους φόβους ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από την ΤΝ.

Ο ποντίφικας είπε επίσης ότι διάβασε σήμερα πως ο επικεφαλής της εταιρείας ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρόπος για να εισαχθούν δικλείδες ασφαλείας σε ορισμένα μοντέλα ΤΝ. Όμως εξέφρασε σκεπτικισμό, σημειώνοντας: «Είναι ο ίδιος που λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όρια, ούτε κρατική ρύθμιση».

Ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ είπε αυτόν τον μήνα στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι οι ανησυχίες γύρω από την ΤΝ είναι υπερβολικές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Οι προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι φάρσα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone έπληξε ουκρανικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πολωνία - Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

23:48TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική φθινοπωρινή απόδραση

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Στο νοσοκομείο η δασκάλα που φέρεται να φώναζε σε μαθητές νηπιαγωγείου

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 11χρονη παίκτρια σκάκι έγινε η νεότερη γυναίκα Grandmaster όλων των εποχών - «Θέλω να συνεχίζω να γράφω ιστορία»

23:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Μοτεγιούνας - Την Πέμπτη η άφιξη του στη Θεσσαλονίκη

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Εμβόλισαν περιπολικό και ακολούθησε καταδίωξη - Κινδύνευσαν πολίτης και αστυνομικοί

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν παρέμβει, το Ισραήλ και η Μέση Ανατολή θα είχαν εξαφανιστεί»

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις αργίες απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 - Πότε «πέφτουν»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα ζητά να απαγορευτεί στην OpenAI να αναπτύσσει μοντέλα AI χωρίς εξωτερική εποπτεία

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο για να συνεχίσει την πλασμαφαίρεση σε ασθενή στο διπλανό δωμάτιο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Νοσηλεύεται 10χρονο κορίτσι προληπτικά από τη φωτιά στην καφετέρια

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Μείωση ΦΠΑ στο 6%, κατάργηση προκαταβολής φόρου - Το σχέδιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά 65χρονο με κοπίδι

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή μετά τα οδυνηρά πλήγματα που δέχτηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε strip club στο Ντιτρόιτ: Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτούνται οι συνήγοροι της 56χρονης γιατρού - Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σε κάθειρξη 10 ετών καταδικάστηκαν τρεις Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και την δολοφονία του φοιτητή Τζούλιο Ρετζένι

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για Καρυστιανού: «Ασκεί νομιμότατα την ιατρική - Ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Στο νοσοκομείο η δασκάλα που φέρεται να φώναζε σε μαθητές νηπιαγωγείου

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτούνται οι συνήγοροι της 56χρονης γιατρού - Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Λίμα: Ακρωτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή από το σοβαρό τροχαίο - Διέφυγε τον κίνδυνο

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο για να συνεχίσει την πλασμαφαίρεση σε ασθενή στο διπλανό δωμάτιο

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα σας κόψω τα χέρια», φέρεται να φώναζε δασκάλα σε μαθητές νηπιαγωγείου - Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις αργίες απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 - Πότε «πέφτουν»

20:48ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Η στιγμή που ο πύραυλος Starship του Έλον Μασκ προσγειώθηκε φλεγόμενος στον Ειρηνικό Ωκεανό - Δείτε βίντεο

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Εμβόλισαν περιπολικό και ακολούθησε καταδίωξη - Κινδύνευσαν πολίτης και αστυνομικοί

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

20:01LIFESTYLE

«Έσκασε» η πρώτη αλλαγή της σεζόν - Σε νέα ώρα ο Νίκος Μάνεσης

21:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι είδαν μία δόση στη διπλή καταβολή - Τι να κάνουν όσοι δεν έλαβαν χρήματα

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στην Καρνεάδου - Το τηλεφώνημα και η απάντησή της

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 11χρονη παίκτρια σκάκι έγινε η νεότερη γυναίκα Grandmaster όλων των εποχών - «Θέλω να συνεχίζω να γράφω ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ