Κίεβο: Νέο μπαράζ εκρήξεων – Συναγερμός για βαλλιστικούς πυραύλους και drones

Snapshot Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Κίεβο, ενεργοποιώντας την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Η επίθεση συνδυάζει βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δημοσιογράφους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο έχουν ενταθεί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Από τις ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, έχουν σκοτωθεί εννέα άτομα και περίπου 80 έχουν τραυματιστεί.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε εκ νέου από τη Δύση περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot λόγω της αύξησης των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους. Snapshot powered by AI

Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (29/9) στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια νέου συναγερμού για ρωσική αεροπορική επίθεση.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε, ενώ η πολεμική αεροπορία προειδοποίησε μέσω Telegram ότι «κι άλλοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο».

Σύμφωνα με δημοσιογράφους στην ουκρανική πρωτεύουσα, πρόκειται για συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κλιμακώνονται τα πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα

Το Κίεβο βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπο με εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως τη νύχτα, αν και έχουν καταγραφεί πλήγματα και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τη Δευτέρα, μία γυναίκα σκοτώθηκε και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, συνολικά στη χώρα, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 80 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Νέα έκκληση για πυραύλους Patriot

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε ζητήσει εκ νέου από τους δυτικούς συμμάχους περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot.

Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν το βασικό μέσο που διαθέτει η Ουκρανία για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις με τέτοιου τύπου όπλα έχουν ενταθεί.