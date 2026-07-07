Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες -10 άτομα στο μικροσκόπιο των Αρχών

Snapshot Δέκα άτομα βρίσκονται υπό έρευνα από τις Αρχές για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Η Αντιτρομοκρατική συγκεντρώνει γενετικό υλικό, αποτυπώματα, βίντεο και τηλεφωνικές συνομιλίες για να εντοπίσει τους δράστες.

Μελετάται βιντεοληπτικό υλικό από ακτίνα περίπου 5 χιλιομέτρων για να ταυτοποιηθεί το ύποπτο δίκυκλο και πεζός που εμφανίζονται σε βίντεο.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου υπόπτων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να βοηθήσει στην εξέλιξη της έρευνας.

Η Αφροδίτη Νέστορα αποχώρησε από τη μονάδα εγκαυμάτων και συνεχίζει την αποκατάστασή της στην μονάδα πλαστικών επεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Δέκα άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ύστερα από το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αναζητά γενετικό υλικό, αποτυπώματα, βίντεο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, καθώς και ύποπτες τηλεφωνικές συνομιλίες που μπορεί να έχουν πιάσει οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας τις προηγούμενες των επιθέσεων ημέρες, έτσι ώστε οι ενδείξεις να γίνουν αποδείξεις και να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Οι έμπειροι αξιωματικοί μελετούν έναν τεράστιο όγκο βιντεοληπτικού υλικού, καθώς καλούνται να δουν βίντεο από μια ακτίνα περίπου 5 χιλιομέτρων, καθώς τόσο απείχαν οι στόχοι των εμπρηστών.

Μένει να αποσαφηνιστεί σε πρώτη φάση αν το ύποπτο δίκυκλο κι ο πεζός που εντοπίζονται σε βίντεο στην πρώτη εμπρηστική επίθεση είναι όντως οι δράστες των επιθέσεων, και σ' αυτό, θα βοηθήσει εκτός από την εικόνα και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου υπόπτων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων του Ιπποκρατείου και πλέον θα συνεχίσει την αποκατάστασή της στην μονάδα πλαστικών επεμβάσεων, αφού πρώτα αποχαιρετήσει τη μητέρα της, Βάγια, την Πέμπτη στην Κοζάνη, εκεί όπου θα γίνει η ταφή της, δίπλα στην αδελφή της, Νικολέτα.