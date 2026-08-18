Θεσσαλονίκη: Δύο φωτιές σε Νέα Χαλκηδόνα και Μάλγαρα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Νέα Χαλκηδόνα κοντά στη γέφυρα του Γαλλικού ποταμού με την επέμβαση 12 πυροσβεστών και 4 οχημάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στα Μάλγαρα, κοντά στα διόδια, με 5 οχήματα και 10 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί η έκταση της πυρκαγιάς στα Μάλγαρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε σημεία με ξερά χόρτα και απαιτήθηκε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Δύο διαφορετικά περιστατικά πυρκαγιάς κινητοποιούν σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, την Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Typosthes.gr.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, κοντά στη γέφυρα του Γαλλικού ποταμού, σε σημείο όπου υπήρχαν ξερά χόρτα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Νέα κινητοποίηση στα Μάλγαρα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Typosthes.gr, σε εξέλιξη βρίσκεται νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά από αναφορά για φωτιά στον Δήμο Δέλτα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Μαλγάρων, σε μικρή απόσταση από τα διόδια.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, οι οποίοι κατευθύνονται στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση της δεύτερης πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή για την εξέλιξη του περιστατικού.

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