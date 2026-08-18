Ρέθυμνο: Φωτιά σε εγκατάσταση δίπλα στον ΒΟΑΚ – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/08) στον Πηγιανό Κάμπο Ρεθύμνου, σε εγκατάσταση που βρίσκεται σε χωράφι, σε παράδρομο του ΒΟΑΚ.

Στο σημείο σπεύδει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να επιχειρήσει για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα.

Πυκνός καπνός έχει καλύψει την εγκατάσταση, που θυμίζει κλειστό θερμοκήπιο, όπως φαίνεται σε εικόνες του Newsbomb.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς ή τυχόν τραυματισμούς. Τα αίτια εκδήλωσης της εστίας παραμένουν άγνωστα.