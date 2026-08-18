Κάρυστος: Φωτιά τώρα στο Κόμιτο – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου, στην Εύβοια, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπιση της εστίας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 29 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.