Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση για 11 περιοχές της χώρας - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Snapshot Σήμερα Τρίτη 18/8, 11 περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο είναι η Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Ηλεία και Έβρος.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών υλικών και η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να καλέσουν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199. Snapshot powered by AI

Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Τρίτη 18/8 11 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς παρουσιάζουν οι:

Aττική,

Βοιωτία,

Εύβοια,

Αργολίδα,

Κορινθία,

καθώς και περιοχές της

Φωκίδας,

Φθιώτιδας,

Μαγνησίας,

Αχαΐας,

Ηλείας

Έβρου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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