Ντραγκομίροβα: «Δεν μπαίνω στον στίβο για να κριθώ για τη μάσκαρα» – Η απάντηση στους επικριτές της

Με ένα δυνατό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα βάζει όρια στους επικριτές της και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να ζει όπως εκείνη επιλέγει

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Ντραγκομίροβα: «Δεν μπαίνω στον στίβο για να κριθώ για τη μάσκαρα» – Η απάντηση στους επικριτές της
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Αναστασία Ντραγκομίροβα απάντησε σε όσους σπεύδουν να κρίνουν την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια των αγώνων της.
  • Η 23άχρονη πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και εξήγησε πως χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να λειτουργήσει.
  • Λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, αποφάσισε να αποσυρθεί από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου πριν από το τέταρτο αγώνισμα για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή της.
  • Η Ντραγκομίροβα τόνισε ότι η ζωή της ανήκει σε εκείνη και όχι στους «πολεμιστές του πληκτρολογίου».
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Στον στίβο μετρούν τα δευτερόλεπτα, τα μέτρα και τα εκατοστά. Στα κοινωνικά δίκτυα, αυτήν την αστείρευτη πηγή τοξικότητας, φαίνεται πως για κάποιους μετρά περισσότερο η… μάσκαρα και τα λαμπερά στρασάκια. Η Αναστασία Ντραγκομίροβα, όμως, δεν συμμετείχε ποτέ στον αγώνα για να πάρει την έγκριση κάποιου ανώνυμου. Με μία ξεκάθαρη ανάρτηση, η 23άχρονη πρωταθλήτρια απάντησε σε όσους σπεύδουν να κρίνουν την εμφάνισή της, μίλησε ανοιχτά για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας και υπενθύμισε το αυτονόητο: Η ζωή της ανήκει αποκλειστικά σε εκείνη και κανέναν άλλον.

Στο εφετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε δυναμικά τις υποχρεώσεις στο έπταθλο, όμως, ένας τραυματισμός στο δεξί της πόδι επηρέασε την απόδοση στη σφαιροβολία. Παρά το γεγονός ότι έδεσε το πόδι της, δεν υποχώρησαν οι πόνοι που ένιωθε κι έτσι αποφάσισε από κοινού με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώφ, να αποσυρθεί πριν από το τέταρτο αγώνισμα, τα 200 μέτρα, ώστε να μην επιδεινωθεί ο τραυματισμός της.

Το μήνυμα της Αναστασίας Ντραγκομίροβα:

«Ένα τελευταίο πράγμα, επειδή βλέπω πολλά σχόλια τελευταία…

Η επιλογή να φορέσω μακιγιάζ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να φροντίσω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στον στίβο, είναι δική μου ανάγκη και επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω όμορφα και δεν αλλάζει στο ελάχιστο πόσο σκληρά παλεύω, πόσο ιδρώνω ή πόσο φτύνω αίμα για το άθλημά μου.

Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Μπαίνω στο στάδιο για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, όχι για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς. Για να λειτουργήσω, χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, ακριβώς έτσι λειτουργεί η ΔΕΠΥ.

Δεν με νοιάζουν τα σχόλια. Απλώς δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Θέλετε να μάθετε γιατί;

Διότι επιθυμώ να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για εμένα. Πόσω μάλλον τη ζωή για την οποία θα γράψουν οι “πολεμιστές του πληκτρολογίου”. Επειδή εγώ ζω πραγματικά, ενώ εκείνοι απλώς κάθονται και με κοιτούν αντί να ζήσουν τη δική τους ζωή. Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ μένω πιστή στο πλάνο μου».

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