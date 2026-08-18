Κρήτη: Ξυλοκόπησε τη γυναίκα του ενώ κοιμόταν - Στη φυλακή 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Ένας 36χρονος στην Κρήτη συνελήφθη και φυλακίστηκε για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της χρονης συζύγου του.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχονταν κακοποίηση από τον σύζυγό της για περίπου πέντε χρόνια, με το τελευταίο περιστατικό να συμβαίνει ενώ κοιμόταν.

Το περιστατικό προκλήθηκε μετά από έλεγχο του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας από τον 36χρονο, που επικαλέστηκε ζήλια.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ξύπνησε το μικρότερο από τα δύο παιδιά του ζευγαριού, και η γυναίκα ζήτησε βοήθεια λόγω αδιαθεσίας από τα χτυπήματα.

Ο δράστης κρίθηκε ένοχος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο μηνών. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οφηγήθηκε ένας 36χρονος, πατέρας δύο μικρών παιδιών στην Κρήτη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε η 29χρονη σύζυγός του στις 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Cretalive, η νεαρή γυναίκα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού έχοντας εμφανή σημάδια στο πρόσωπό της και κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμόταν, δέχθηκε γροθιές από τον σύζυγό της, κυρίως στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Όπως αναφέρει το Cretalive, αφορμή - κατά τον 36χρονο - για το νέο περιστατικό φέρεται να αποτέλεσε ο έλεγχος του κινητού τηλεφώνου της 29χρονης από τον σύζυγό της.

Ο 36χρονος φέρεται να εντόπισε μια παλαιότερη κλήση από κοινό τους φίλο και θεώρησε την επικοινωνία επιλήψιμη. Ο ίδιος, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε εκφράσει τη ζήλια του απέναντι στη σύζυγό του.

Η 29χρονη φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι η κακοποίηση σε βάρος της δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, η νεαρή μητέρα κατέθεσε ότι βίωνε κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγό της εδώ και περίπου πέντε χρόνια.

Παρά τη μακρά διάρκεια της κατάστασης, μέχρι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, υπομένοντας σιωπηλά όσα συνέβαιναν.

Το ένα παιδί ξύπνησε την ώρα της επίθεσης

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η στιγμή κατά την οποία σημειώθηκε το τελευταίο περιστατικό, καθώς στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 4 και 7 ετών.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 29χρονη και μεταφέρει το Cretalive, την ώρα που ο 36χρονος φέρεται να τη χτυπούσε, ξύπνησε το μικρότερο παιδί τους.

Η γυναίκα χρειάστηκε να απομακρυνθεί για να πάει κοντά στο παιδί. Ωστόσο, όπως φέρεται να κατέθεσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας των χτυπημάτων και ζήτησε βοήθεια.

Ο 36χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και φέρεται να την απείλησε ότι δεν θα δίσταζε να τη σκοτώσει, αλλά και να αυτοκτονήσει.

Μετά την καταγγελία της 29χρονης, ο 36χρονος συνελήφθη και κρατήθηκε. Όπως αναφέρει το Cretalive, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, όπου ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης, με τον 36χρονο να οδηγείται στη φυλακή για την έκτιση ποινής διάρκειας δύο μηνών.

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