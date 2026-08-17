Κρήτη: Στην 3η θέση πανελλαδικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με σχεδόν 4 εκατ. διανυκτερεύσεις

Η Κρήτη συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις και στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν το νησί ανάμεσα στις δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb, η Booking, η Expedia Group και το TripAdvisor.

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