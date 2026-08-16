Όταν η λεβεντιά δεν μετράει χρόνια – 90χρονος χόρεψε μαζί με την εγγονή του - Βίντεο

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια τέτοια στιγμή χάρισε ένας 90χρονος παππούς, όταν σηκώθηκε να χορέψει, έχοντας στο ένα χέρι το μπαστούνι του και στο άλλο το χέρι της εγγονής του.

Παρά τα χρόνια του, μπήκε στον χορό και ακολούθησε τον ρυθμό της μουσικής, κερδίζοντας τα βλέμματα και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η εγγονή του στεκόταν δίπλα του με καμάρι, ενώ εκείνος συνέχιζε να χορεύει με την ίδια διάθεση και το ίδιο χαμόγελο.

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