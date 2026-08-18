Daily Mail: Βρετανίδες τουρίστριες κατήγγειλαν βιασμούς σε Ζάκυνθο και Κρήτη

Στη Ζάκυνθο, δύο Βρετανίδες κατήγγειλαν τον ίδιο άντρα ο οποίος εργάζεται στο νησί

Ελένη Ευστρατίου

Daily Mail: Βρετανίδες τουρίστριες κατήγγειλαν βιασμούς σε Ζάκυνθο και Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Ζάκυνθο, δύο 18χρονες Βρετανίδες κατήγγειλαν βιασμό από τον ίδιο άντρα που εργάζεται στον τουριστικό τομέα του νησιού.
  • Στην Κρήτη, μια 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση από 50χρονο φύλακα ασφαλείας στα Μάλια, ο οποίος συνελήφθη.
  • Σε άλλο περιστατικό στην Κρήτη, μια 18χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε βιασμό από 19χρονο Βρετανό συνταξιδιώτη σε μπαρ των Μαλίων, με τον κατηγορούμενο να αρνείται την κατηγορία.
  • Όλες οι καταγγελίες ερευνώνται από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ενημερωθεί για τα περιστατικά.
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Δύο καταγγελίες για βιασμό από τον ίδιο άντρα ερευνά η Αστυνομία της Ζακύνθου, μετά από αναφορές που έγιναν στο νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, δύο γυναίκες από τη Βρετανία, ηλικίας 18 ετών, δήλωσαν στην αστυνομία ότι γνώρισαν τον άνδρα κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη Ζάκυνθο, ο οποίος εργάζεται στον τομέα του τουρισμού.

Οι νεαρές γυναίκες δήλωσαν τον βιασμό τους από τον ίδιο, αφού χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Καταγγελία 50χρονου στην Κρήτη

Τον Ιούλιο, μια 18χρονη Βρετανίδα κατηγόρησε έναν 50χρονο φύλακα ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ βρισκόταν σε διακοπές στα Μάλια της Κρήτης.

Η τουρίστρια ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας, τον οποίο δεν γνώριζε, την σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από ένα ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, την οδήγησε σε ένα απομονωμένο σημείο, όπου τη βίασε, όπως ισχυρίστηκε.

Στη συνέχεια, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην τοπική αστυνομία, η οποία κατάφερε να εντοπίσει τον ύποπτο και να τον συλλάβει. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο ύποπτος εργάζεται ως φύλακας ασφαλείας και είναι κάτοικος της περιοχής του Ηρακλείου.

Βιασμός από Βρετανό τουρίστα

Σε άλλο περιστατικό, μια 18χρονη γυναίκα βιάστηκε στην Κρήτη από έναν Βρετανό συνταξιδιώτη, αφού την ακολούθησε στο μπάνιο ενός μπαρ τον Ιούνιο.

Αφού το φερόμενο περιστατικό αναφέρθηκε στην ελληνική αστυνομία, ένας 19χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο δικαστήριο του Ηρακλείου.

Πιστεύεται ότι η γυναίκα είχε συναντήσει τον φερόμενο δράστη μία φορά πριν τον ξανασυναντήσει σε ένα μπαρ στις Μάλια, χωρίς όμως να έχουν διατηρήσει «φιλικές σχέσεις», σύμφωνα με το Cretalive.

Η Βρετανίδα ισχυρίστηκε ότι ο νεαρός την οδήγησε στη συνέχεια στην τουαλέτα του μπαρ, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη πόλη διασκέδασης του νησιού, όπου φέρεται να τη βίασε.

Λέγεται ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι είχαν συνουσία με αμοιβαία συναίνεση.

Η εφημερίδα Daily Mail επικοινώνησε με το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για να ζητήσει σχόλιο.

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