Με 1 °C επιπλέον θέρμανσης θα προστεθεί 1 μήνας αφόρητης ζέστης για 1 δισ. ανθρώπους - Έρευνα

Η ακραία ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για άτομα 60 ετών και άνω απ' ό,τι πιστεύαμε ως τώρα.

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Με 1 °C επιπλέον θέρμανσης θα προστεθεί 1 μήνας αφόρητης ζέστης για 1 δισ. ανθρώπους - Έρευνα
ΥΓΕΙΑ
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Η απειλή που θέτει η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής για την υγεία των ηλικιωμένων έχει υποτιμηθεί δραματικά, σύμφωνα με μια νέα μελέτη μοντελοποίησης, που δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Lancet Planetary Health.

Η έρευνα έρχεται εν μέσω ενός καυτού καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο, όπου η ακραία ζέστη έσπασε πολλά ρεκόρ και συνέβαλε στον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Στη Γαλλία ειδικά καταγράφτηκαν κύματα ζέστης και καύσωνες εύρους χωρίς προηγούμενο περί τα τέλη Ιουνίου, με αυτή που χαρακτηρίζεται πλεονάζουσα θνητότητα να ξεπερνά τους 6.000 νεκρούς.

Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τις επόμενες δεκαετίες οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 60 ετών) θα εκτίθενται ολοένα περισσότερο σε αφόρητη ζέστη κι ο κίνδυνος γι’ αυτούς είναι ακόμη υψηλότερος απ’ ό,τι προβλεπόταν ως τώρα, προειδοποιεί μελέτη.

Οι ερευνητές του Στάνφορντ προσπάθησαν να εκτιμήσουν σε ποιον βαθμό η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη θα εκθέσουν ανθρώπους άνω των 60 σε αφόρητα επίπεδα θερμοκρασίας ως το 2100.

Το πεδίο έρευνας αυτό θεωρείτο πως είχε ήδη καλυφθεί επαρκώς. Ωστόσο, προειδοποιούν οι επιστήμονες, προηγούμενες μελέτες μοιάζουν να υποτίμησαν πολύ τους κινδύνους που διατρέχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς βασίστηκαν σε δεδομένα που σήμερα είναι εν μέρει ξεπερασμένα.

Ο λόγος είναι καίριας σημασίας δείκτης, η θερμοκρασία σε συνάρτηση με το επίπεδο υγρασίας, η αλλιώς η «θερμοκρασία θερμομέτρου υγρού βολβού» (Wet-bulb temperature). Καθώς η ίδια θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο όταν συνοδεύεται από υψηλότερη υγρασία.

γυναικα υποφερει απο τη ζεστη

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με οποιοδήποτε δοσμένο επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας αφορούσαν για καιρό νέους ανθρώπους, με καλή υγεία. Πιο πρόσφατες έρευνες, για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δείχνουν πως οι κίνδυνοι γι’ αυτούς τους τελευταίους είναι υποτιμημένοι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και διασταυρώνοντάς τα με μοντέλα για την προσδοκώμενη γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες, οι συντάκτες της μελέτης συμπέραναν ότι «η αφόρητη ζέστη θα πλήττει πολλούς περισσότερους ανθρώπους, σε ευρύτερες περιοχές, σε κλίμακα πολύ υψηλότερη και για μεγαλύτερη διάρκεια» απ' ό,τι υπολογιζόταν ως τώρα.

Για παράδειγμα, αν ως το 2010 η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1,5 °C σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, το 22% των ανθρώπων άνω των 60 ετών θα εκτίθεται κάθε χρόνο σε επικίνδυνη ζέστη για πάνω από έναν μήνα, δείχνουν τα δεδομένα, τα αποτελέσματα των οποίων πάντως εξαρτώνται από κάποιες μεθοδολογικές επιλογές.

Κάθε 1 επιπλέον βαθμός θέρμανσης θα σημαίνει ότι 1 δισεκατομμύριο περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν περίπου 1 ακόμη μήνα ζέστης και υγρασίας πέρα ​​από αυτό που μπορεί να ανεχθεί το σώμα τους.

Εάν ο κόσμος θερμανθεί επιπλέον κατά 3°C, οι ηλικιωμένοι στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο (Νότια Ασία και Περσικός Κόλπος) θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επικίνδυνη ζέστη μέρα και νύχτα για 3 συνεχόμενους μήνες κάθε χρόνο, σύμφωνα με την μελέτη.

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή λέγεται ότι είναι εκείνες με υψηλά επίπεδα φτώχειας και μικρή πρόσβαση σε ψύξη, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές, της Μιανμάρ και του Νίγηρα.

Οι Αμερικανοί ερευνητές καλούν για λήψη μέτρων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μέσα όπως ο κλιματισμός, καθώς και να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το phys.org

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