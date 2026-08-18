Νεκρός 58χρονος σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Μαρκόπουλου ότι ένας 58χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στο Πόρτο Ράφτη.

Στον 58χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια της πλαζ Αυλακίου και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΣΩΤΗΡΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.