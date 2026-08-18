Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο εξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο δικαστής έκρινε τον Ουασίμ αλ Άσαντ ένοχο για βασανιστήρια και φρικαλεότητες

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο εξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουασίμ αλ Άσαντ, εξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ, καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον συριακό εμφύλιο πόλεμο.
  • Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονίες, βασανιστήρια, ωμότητες και υποκίνηση εμφυλίου, ενώ άλλες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών απορρίφθηκαν.
  • Ο Ουασίμ αλ Άσαντ ίδρυσε δύο παραστρατιωτικά σώματα που ευθύνονται για φονικές επιθέσεις στην περιοχή της Δαμασκού.
  • Στις 11 Αυγούστου καταδικάστηκαν επίσης σε θάνατο ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο αδελφός του Μάχερ και άλλοι αξιωματούχοι για παρόμοια εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.
  • Οι μεταβατικές αρχές που ανέλαβαν μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 δεσμεύτηκαν να αποδώσουν δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του καθεστώτος.
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Δικαστήριο της Συρίας καταδίκασε τον Ουασίμ αλ Άσαντ, εξάδελφο του Μπασάρ αλ Άσαντ, σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου.

Ο δικαστής Φαχρ αλ Ντιν αλ Αριάν, του 4ου κακουργιοδικείου της Δαμασκού έκρινε τον Ουασίμ αλ Άσαντ, παρόντα στο δικαστήριο, ένοχο για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατά συρροήν, βασανιστήρια και ωμότητες (...) που χαρακτηρίσθηκαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας προσθέτοντας ότι «κατά συνέπεια, καταδικάζεται σε θάνατο».

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ουασίμ αλ Άσαντ είχε σχηματίσει δύο παραστρατιωτικά σώματα πιστά στο καθεστώς της Δαμασκού που είναι υπεύθυνα για σειρά φονικών επιθέσεων στην περιοχή πρωτεύουσας. Κρίθηκε επίσης ένοχος για υποκίνηση εμφυλίου πολέμου. Άλλες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών εγκαταλείφθηκαν ελλείψει επαρκών στοιχείων.

Αν και δεν κατέλαβε υψηλά αξιώματα στις τάξεις του συριακού καθεστώτος, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επιβάλει κυρώσεις εναντίον του το 2023 με το αιτιολογικό ότι ηγείτο παραστρατιωτικού σώματος και ήταν βασικό πρόσωπο του τοπικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο Ουασίμ αλ Άσαντ προβαλλόταν σε φωτογραφίες στα κοινωνικά μέσα δίπλα σε πολυτελή αυτοκίνητα, με στρατιωτικές στολές και κρατώντας όπλα. Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε στις 11 Αυγούστου σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον αδελφό του Μάχερ αλ Άσαντ και πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν κατά την διάρκεια του πολυαίμακτου συριακού εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.

Ανάμεσά τους ο Ατεφ Νατζίμπ, ο διαβόητος αρχηγός των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.Ο Ατεφ Νατζίμπ είναι ο μοναδικός καταδικασθείς που ήταν παρών στην δίκη. Ολοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν ερήμην.

Οι μεταβατικές αρχές εξουσίας, που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ και το καθεστώς του τον Δεκέμβριο 2024 μετά τον 13ετή εμφύλιο πόλεμο δεσμεύθηκαν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν επί των ημερών του αλ Άσαντ.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ κρίθηκε ένοχος για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως κατά συρροήν, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών (...) βασανιστήρια που επέφεραν τον θάνατο και για στέρηση της ελευθερίας».

Ο έκπτωτος Μπασάρ αλ Άσαντ διέφυγε τον Δεκέμβριο 2024 μαζί με την οικογένειά του και μια χούφτα κοντινών του προσώπων στην Μόσχα κατά την προέλαση των δυνάμεων του συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων που κατέληξε στην κατάληψη της Δαμασκού.

Στη φυγή του εγκατέλειψε υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ορισμένοι από τους οποίους διέφυγαν στο εξωτερικό ενώ άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Λαττάκεια, παράκτια ζώνη της Συρίας που κατοικείται από την αλαουιτική μειονότητα από την οποία προέρχεται και η φατρία των αλ Άσαντ.

Ο εμφύλιος της Συρίας πυροδοτήθηκε από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων για την δημοκρατία που ακολούθησε τις εξεγέρσεις της «Αραβικής Ανοιξης» σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και του Μάγρεμπ. Περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες. Δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσθηκαν, πολλοί από αυτούς έπεσαν θύματα βασανιστηρίων και δολοφονιών στα διαβόητα μπουντρούμια του καθεστώτος της Δαμασκού.

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