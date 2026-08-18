Συρία: Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σε αεροπορική βάση - Την είχαν επισκεφθεί Τούρκοι στρατιωτικοί

Νέα χτυπήματα της ισραηλινής αεροπορίας σε αεροπορική βάση όπου εκπαιδεύεται ο νέος στρατός της Συρίας με τη βοήθεια Τούρκων στρατιωτικών 

Εύη Απολλωνάτου

Συρία: Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σε αεροπορική βάση - Την είχαν επισκεφθεί Τούρκοι στρατιωτικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οκτώ ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν τη στρατιωτική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία χωρίς να υπάρξουν θύματα.
  • Η βάση έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ως στρατιωτικό αεροδρόμιο από το 2013 και έχει αλλάξει χέρια ανάμεσα σε διάφορες παρατάξεις στον συριακό εμφύλιο.
  • Τα πλήγματα έγιναν μετά την επίσκεψη τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο προσπαθειών για αποκατάσταση της λειτουργίας του.
  • Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας αυξάνονται, με αμοιβαίες προειδοποιήσεις σχετικά με τη στρατιωτική ενίσχυση της Συρίας και την ασφάλεια της περιοχής.
  • Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την ανασυγκρότηση της συριακής πολεμικής αεροπορίας και έχει εκφράσει ανησυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Οκτώ αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ με στόχο τον διάδρομο προσαπογειώσεων και αποθήκες, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Συρίας, Ekhbariya επικαλούμενος στρατιωτική πηγή.

Δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και έναν πολίτη που ζει κοντά στη βάση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο για τα πλήγματα αυτά ενώ το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Η βάση, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2013 ως στρατιωτικό αεροδρόμιο και άλλαξε αρκετές φορές χέρια στη διάρκεια των 14 ετών του συριακού εμφυλίου ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.

Μετά την ανατροπή του Άσαντ, στα τέλη του 2024, η βάση είχε χρησιμοποιηθεί ως κέντρο εκπαίδευσης για τον νέο στρατό της Συρίας, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο τα πλήγματα αυτά έγιναν μετά «την επίσκεψη, τις τελευταίες ημέρες, μιας τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο στο πλαίσιο προσπαθειών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας του».

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ καταγράφεται αύξηση των εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία και παράλληλα υψώνονται οι τόνοι ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τη Συρία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε ομιλία του στις 6 Αυγούστου ότι το Ισραήλ συνεχίζει να απειλεί την ασφάλεια της Συρίας με τις επανειλημμένες επιθέσεις του και ζήτησε να του ασκηθεί πίεση για να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, από την πλευρά του, έχει προειδοποιήσει ρητά τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει μέτρα που ενισχύουν τις στρατιωτικές ικανότητες της Συρίας με τρόπους που θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ισραήλ.

Η Συρία πραγματοποίησε στις αρχές Αυγούστου αεροπορικά γυμνάσια στο βόρειο τμήμα της χώρας χρησιμοποιώντας ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεριωθούμενα MiG-21. Πρόκειται για τις πρώτες τέτοιες ασκήσεις μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Το δημόσιο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε στις 11 Αυγούστου ότι αξιωματούχοι των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας έχουν ενδείξεις ότι η Συρία επιταχύνει τις προσπάθειες για να ανασυστήσει την πολεμική αεροπορία της, μεταξύ άλλων στρατολογώντας νέους πιλότους, εκπαιδεύοντάς τους και πραγματοποιώντας μια πρώτη άσκηση με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών.

Το Kan επικαλέσθηκε ισραηλινή πηγή, η οποία δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και έχει εκφράσει τις ανησυχίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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