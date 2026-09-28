Πειραιάς: Εξαφανίστηκε 15χρονη από τη Συρία από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων

Snapshot Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία και τη φωτογραφία της καθώς θεωρείται ότι μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Αμίνα έχει ύψος 1,65 μέτρα, βάρος περίπου 55 κιλά, σκούρα καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι μακρυμάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή με την αστυνομία, ενώ ενημερώσεις παρέχονται και μέσω της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 15χρονης από τη Συρία, η οποία αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πειραιά.

Πρόκειται για την Αμίνα Καλίλ, για την οποία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Αμίνα Καλίλ έχει ύψος 1,65 μέτρα και βάρος περίπου 55 κιλά. Έχει σκούρα καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Κατά την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι μακρυμάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της 15χρονης να επικοινωνήσει άμεσα.

Οι πολίτες μπορούν να καλέσουν, όλο το 24ωρο, την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχονται ζωντανές ενημερώσεις για περιστατικά εξαφάνισης.