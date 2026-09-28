Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Snapshot Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας.

Οι συλλήψεις αυτές εντάσσονται στις συνεχιζόμενες αστυνομικές δράσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και το κέντρο της Αθήνας.

Προηγούμενη σύλληψη τον Σεπτέμβριο αφορούσε 51χρονο αλλοδαπό με 951 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 2.000 ευρώ στην κατοχή του. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή. Μετά τον έλεγχο, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ακολούθησε η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία και στη συνέχεια οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η νέα υπόθεση έρχεται στο πλαίσιο των αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και ευρύτερα στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα για αντίστοιχη υπόθεση.

Στην κατοχή του είχαν βρεθεί 951 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.