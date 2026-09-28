Ασυνήθιστη ένταση μεταξύ Κιέβου - Σεούλ: Γιατί η Νότια Κορέα περιμένει «συγγνώμη» από την Ουκρανία

Snapshot Η Νότια Κορέα ζητά επίσημη συγγνώμη από την Ουκρανία για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ουκρανία αρνείται την ύπαρξη συμφωνίας εμπιστευτικότητας και δικαιολογεί το αίτημά της για μυστικότητα λόγω πολιτικών και διπλωματικών παραγόντων.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από τον Ζελένσκι δημιούργησε ένταση και αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ Σεούλ και Κιέβου.

Οι δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν από την Ουκρανία τον Ιανουάριο του 2025 και ήταν οι πρώτοι που συνελήφθησαν ζωντανοί από την έναρξη του πολέμου το 2024.

Η Νότια Κορέα είχε συμφωνήσει να κρατήσει μυστική τη μεταφορά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των αιχμαλώτων και των οικογενειών τους. Snapshot powered by AI

Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, μετά την ομιλία του προέδρου Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη μεταφορά δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στη Σεούλ.

Η Νότια Κορέα ζήτησε από την Ουκρανία να προβεί σε επίσημη δήλωση και συγγνώμη, κατηγορώντας την ότι παραβίασε τη συμφωνία εμπιστευτικότητας σχετικά με τη μεταφορά δύο στρατιωτών της Βόρειας Κορέας, με το Κίεβο να αρνείται την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας.

Ο πρώτος υφυπουργός Εξωτερικών Παρκ Γιουν-τζου κάλεσε τη Δευτέρα τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας στη Νότια Κορέα Αντρίι Βιέσκιν στο υπουργείο Εξωτερικών για να ζητήσει επίσημη εξήγηση και συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας την άρνηση του ουκρανικού προεδρικού γραφείου επικοινωνιών «ψευδή» ανακοίνωση που «υπονομεύει σοβαρά την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κυβερνήσεων» και προέτρεψε να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Προεδρίας της Νότιας Κορέας, η ουκρανική πλευρά συζήτησε επανειλημμένα με τη Σεούλ, μέσω διαφόρων καναλιών, το θέμα της μεταφοράς των αιχμαλώτων και ζήτησε να τηρηθεί η διαδικασία εμπιστευτική.

Η κυβέρνηση του Κιέβου αιτιολόγησε το αίτημα αυτό επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση που αποκαλυφθεί, θα μπορούσαν να προκύψουν επικρίσεις στην εσωτερική πολιτική, σύμφωνα με τις οποίες θα χαθεί η ευκαιρία ανταλλαγής των στρατιωτών με Ουκρανούς αιχμαλώτους.

Η Νότια Κορέα, από την πλευρά της, δέχτηκε να διατηρήσει τη μεταφορά μυστική, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας, διπλωματίας και ανθρωπιστικές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των αιχμαλώτων και των οικογενειών τους, σε μία ευαίσθητη περίοδο που προσπαθεί να αναβιώσει τον διάλογο με τη Βόρεια Κορέα. Η αποκάλυψη από το βήμα του ΟΗΕ έθεσε τις σχέσεις σε δοκιμασία.

Η Ουκρανία είχε αιχμαλωτίσει δύο στρατιώτες της Βόρειας Κορέας τον Ιανουάριο του 2025 στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας. Αυτοί οι στρατιώτες ήταν οι πρώτοι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που αιχμαλωτίστηκαν ζωντανοί από τότε που η Πιονγιάνγκ εισήλθε στον πόλεμο το 2024 στο πλευρό της Ρωσίας.

Η Νότια Κορέα είχε προηγουμένως αποφύγει να επιβεβαιώσει την άφιξη των στρατιωτών στη χώρα, επισημαίνοντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των οικογενειών τους που βρίσκονται στη Βόρεια Κορέα, καθώς και των ίδιων των στρατιωτών.