Αγία Βαρβάρα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Βρήκαν σχεδόν 878 γραμμάρια κάνναβης σε σπίτι

Snapshot Στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 877,8 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές και 360 ευρώ.

Μέρος της κάνναβης ήταν κρυμμένο σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από διακριτική παρακολούθηση και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 63 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου καθώς φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά έχοντας ως βάση ένα σπίτι στην Αγία Βαρβάρα.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για τη δράση τους και παρακολουθούσαν διακριτικά το συγκεκριμένο σπίτι. Με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν τους δύο άνδρες και προχώρησαν στη σύλληψή τους το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 877,8 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 360 ευρώ.

Μάλιστα, μέρος της κάνναβης είχε κρυφτεί σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.