Απάντηση Μαρινάκη στη συνέντευξη Τσίπρα: «Το rebranding είναι "προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία"»

Τη δική του απάντηση σε όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σε γαλλικό μέσο έδωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό Marianne. έκανε λόγο για «βουλγαρικούς μισθοούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας».

«Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Είναι σαφές ότι το rebranding είναι προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία μπας και ξεχάσει ο κόσμος. Το μοντέλο είναι κοινό με τα άλλα κόμματα. Παίρνουν μια έρευνα και προσπαθούν να παρουσιάσουν τη χώρα χειρότερη από τη Βουλγαρία»

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