Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό - Ποια τμήματα κλείνουν από σήμερα λόγω εργασιών

Snapshot Από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου θα γίνονται νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω εργασιών, από τις 23:00 έως τις 05:00.

Οι διακοπές κυκλοφορίας θα γίνονται τμηματικά σε διαφορετικά σημεία και ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανά ημέρα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση στα σημεία των εργασιών. Snapshot powered by AI

Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Κηφισού από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 23:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε διαφορετικά τμήματα του Κηφισού, ανάλογα με την ημέρα και το ρεύμα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα:

Στις 28 Σεπτεμβρίου, οι διακοπές θα ισχύσουν από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Την 1η Οκτωβρίου, από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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