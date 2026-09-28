Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας τραυματίας

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Σαλαμίνος και Πολυτεχνείου, σημειώθηκε τροχαίο μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε με κάκωση στο κάτω άκρο.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστες. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με το thestival, στο συμβάν, που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σαλαμίνος και Πολυτεχνείου, ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο, τα οποία υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

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