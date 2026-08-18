Vibrio: Όσα γνωρίζουμε για το βακτήριο που τρώει τη σάρκα - Πάνω από 15 κρούσματα και 7 θάνατοι

Snapshot Φέτος έχουν καταγραφεί περισσότερα από 25 κρούσματα του σπάνιου βακτηρίου Vibrio vulnificus στις πολιτείες των ακτών του Κόλπου του Μεξικού, με επτά θανάτους στη Φλόριντα και τη Λουιζιάνα.

Τα βακτήρια Vibrio ζουν φυσιολογικά σε θαλασσινό και υφάλμυρο νερό και είναι πιο συχνά κατά τους θερινούς μήνες, προκαλώντας περίπου 80.000 ασθένειες ετησίως στις ΗΠΑ.

Η μόλυνση μπορεί να προέλθει από επαφή ανοιχτής πληγής με μολυσμένο νερό ή κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων θαλασσινών, ειδικά στρειδιών.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, ναυτία και σοβαρές δερματικές βλάβες, ενώ η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία, ακρωτηριασμό ή θάνατο σε περίπου 20% των περιπτώσεων.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή εισόδου σε θαλασσινό νερό με ανοιχτές πληγές, καλή υγιεινή μετά από χειρισμό ωμών θαλασσινών και κατανάλωση μόνο καλά μαγειρεμένων προϊόντων. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από δύο δωδεκάδες κρούσματα ενός σπάνιου «σαρκοφάγου» βακτηρίου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος στις πολιτείες των ακτών του Κόλπου του Μεξικού, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα και τη Λουιζιάνα.

Οι υγειονομικές αρχές της Φλόριντα αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα Vibrio vulnificus, ενώ στη Λουιζιάνα έχουν καταγραφεί 10 κρούσματα. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι, δύο στη Φλόριντα και πέντε στη Λουιζιάνα.

Η Genevieve Gallagher από τη Φλόριντα είχε μιλήσει πέρυσι στο ABC News για το πώς η λοίμωξη οδήγησε στην απώλεια τμήματος του αριστερού της ποδιού, αφού είχε πάει για βαρκάδα στον κόλπο της Pensacola. Τώρα προειδοποιεί τους άλλους για το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το βακτήριο.

«Δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Θέλω απλώς ο κόσμος να γνωρίζει: παρακαλώ, μην μπαίνετε στο νερό αν έχετε μόλις ξυρίσει τα πόδια σας. Μην μπείτε στο νερό αν έχετε έστω και ένα μικρό κόψιμο στο δάχτυλό σας», είπε η Gallagher. «Η ζωή σας δεν αξίζει να το ρισκάρετε. Το να χάσετε το πόδι σας ή να ζείτε με τέτοιο πόνο και μακριά από την οικογένειά σας δεν αξίζει τον κόπο».

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις λοιμώξεις από Vibrio, συμπεριλαμβανομένου του τι είναι, πώς αντιμετωπίζονται και πώς μπορείτε να τις προλάβετε.

Τι είναι τα Vibrio;

Τα Vibrio είναι βακτήρια που ζουν φυσιολογικά σε ορισμένα παράκτια ύδατα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Τα βακτήρια αυτά απαντώνται φυσικά στο θαλασσινό και στα υφάλμυρα νερά και είναι πιο άφθονα κατά τους θερινούς μήνες, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το CDC, τα βακτήρια Vibrio προκαλούν περίπου 80.000 ασθένειες κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Περίπου δώδεκα είδη Vibrio μπορούν να προκαλέσουν τη λοίμωξη που ονομάζεται δονακίαση (vibriosis). Τα συχνότερα είδη στις ΗΠΑ είναι τα Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus και Vibrio vulnificus.

Ο δρ. Peter Chin-Hong, ειδικός στις λοιμώδεις ασθένειες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε στο ABC News ότι οι άνθρωποι συνήθως μπορούν να μολυνθούν από το Vibrio vulnificus με δύο τρόπους.

«Ο ένας είναι να περπατάτε μέσα στο νερό, όπου αυτά τα βακτήρια ευδοκιμούν, και να έρθουν σε επαφή με μια ανοιχτή πληγή. Ο άλλος είναι να φάτε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα θαλασσινά, ιδιαίτερα στρείδια», εξήγησε.

Ποια είναι τα σημάδια και τα συμπτώματα της δονακίασης;

Τα συμπτώματα της λοίμωξης από Vibrio vulnificus μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, ναυτία, εμετό, κράμπες στην κοιλιά και υδαρή διάρροια, σύμφωνα με το CDC.

Εάν η λοίμωξη περάσει στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να εμφανιστούν επίσης πυρετός, ρίγη, χαμηλή αρτηριακή πίεση και δερματικές βλάβες με φουσκάλες.

Εάν τα βακτήρια εισέλθουν σε ανοιχτή πληγή και προκαλέσουν λοίμωξη, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει κοκκίνισμα, πόνο, πρήξιμο, αυξημένη θερμοκρασία στην περιοχή, αποχρωματισμό του δέρματος και έκκριση υγρού.

Πολλοί άνθρωποι που μολύνονται από Vibrio vulnificus μπορεί να νοσήσουν σοβαρά και να χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή ακόμη και ακρωτηριασμό άκρου, σύμφωνα με το CDC.

Περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους πεθαίνει από τη συγκεκριμένη λοίμωξη, σε ορισμένες περιπτώσεις μόλις μία ή δύο ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Πώς αντιμετωπίζεται η δονακίαση;

Για ασθενείς με ήπιες λοιμώξεις, τα αντιβιοτικά δεν συνιστώνται. Αντίθετα, το CDC συστήνει την κατανάλωση άφθονων υγρών σε περίπτωση διάρροιας ή εμετού, ώστε να αποφευχθεί η αφυδάτωση.

Τα αντιβιοτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών ή παρατεταμένων λοιμώξεων από Vibrio.

Όσοι εμφανίσουν λοίμωξη σε πληγή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αναπτύξουν νεκρωτική απονευρωσίτιδα (necrotizing fasciitis), μια σοβαρή κατάσταση κατά την οποία οι ιστοί γύρω από την ανοιχτή πληγή νεκρώνονται.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοτικά και χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση νεκρού ή μολυσμένου ιστού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νεκρωτική απονευρωσίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό άκρου.

Πώς να προλάβετε τη λοίμωξη από Vibrio

«Αυτό που πρέπει ουσιαστικά να έχουμε κατά νου είναι η ύπαρξη ανοιχτών πληγών και η επαφή με υφάλμυρο νερό, ιδιαίτερα εάν κάποιος ανήκει σε ομάδα κινδύνου ή έχει αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις», δήλωσε ο Chin-Hong.

Το CDC συνιστά να μην καταναλώνετε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα στρείδια ή άλλα θαλασσινά και να αποφεύγετε την επαφή των ωμών θαλασσινών ή των υγρών τους με άλλα τρόφιμα.

Οι ειδικοί δημόσιας υγείας συνιστούν επίσης καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό ωμών οστρακοειδών, καθώς και τη χρήση γαντιών όπου είναι δυνατόν.

Επιπλέον, εάν έχετε ανοιχτή πληγή, το CDC συνιστά να μην μπαίνετε σε θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, «καλύψτε τις πληγές με αδιάβροχους επιδέσμους», συμβουλεύει ο Chin-Hong. «Εάν έχετε ανοιχτές πληγές που έρθουν σε επαφή με αλμυρό ή υφάλμυρο νερό σε θερμές συνθήκες, πλύντε τις σχολαστικά με σαπούνι και νερό».