Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά μέχρι να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ

Άρση του οικονομικού εμπάργκου, του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων αναμένει η Τεχεράνη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά μέχρι να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο συμφωνίας του Ιουνίου.
  • Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τόνισε ότι το άνοιγμα των Στενών εξαρτάται από την υλοποίηση των αμερικανικών δεσμεύσεων.
  • Η Τεχεράνη απαιτεί την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, το τέλος του πετρελαϊκού εμπάργκο και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
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Τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ.

Τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξουν έως ότου οι αμερικανικές δεσμεύσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας (...) εφαρμοστούν», σημείωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση ο Γαλιμπάφ.

Αναφορικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις που η Τεχεράνη αναμένει να υλοποιηθούν ο Γκαλιμπάφ ανέδειξε: «Την άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων (ιρανικών) περιουσιακών στοιχείων, την άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

Επίσκεψη στη Βαγδάτη

Ο Γκαλιμπάφ μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη, στο Ιράκ, για να συναντηθεί με τους ηγέτες της γειτονικής χώρας, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ. Θα ηγηθεί «κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου για να συζητήσει την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή, να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Βαγδάτη και να διερευνήσει λύσεις από κοινού που έχουν στόχο να συμβάλουν στη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η επίσκεψη του Ιρανού αξιωματούχου πραγματοποιείται καθώς το Ιράν δέχεται πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αφοπλίσει ισχυρές ένοπλες παρατάξεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των ετών σημαντική πολιτική και οικονομική επιρροή στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Βαγδάτη έχει δώσει προθεσμία σε ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν τα όπλα, προθεσμία που συμπίπτει με το τέλος της αποστολής του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού του οποίου ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίσκεψη του Γκαλιμπάφ πραγματοποιείται επίσης μερικές ημέρες μετά την επίθεση με drone που είχε στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενέργεια που οι κουρδικές αρχές απέδωσαν στην Τεχεράνη.

Το Ιράν αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ελιγμό με σκοπό να πληγούν οι διμερείς σχέσεις. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε, επικαλούμενο τον πρεσβευτή της Τεχεράνης στη Βαγδάτη, πως η επίσκεψη του Γαλιμπάφ είχε σχεδιαστεί από πριν και αναμένεται να διαρκέσει δυο ημέρες.

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