Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα άγνωστης προέλευσης χτύπησε εμπορικό πλοίο - Νεκρό μέλος του πληρώματος

Snapshot Πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του από το περιστατικό.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν κατά την εξερχόμενη διέλευση του πλοίου.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Πλήγμα από άγνωστο βλήμα σημειώθηκε σε πλοίο κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), το βλήμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου και προκάλεσε τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος.

Δεν έχει αναφερθεί ακόμη η προέλευση του βλήματος, όμως αυτό σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν την ώρα που το πλοίο εξερχόταν από τα Στενά.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη συνδρομή της Ακτοφυλακής του Ομάν.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα μια απώλεια μέλους του πληρώματος. Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», αναφέρει η ανακοίνωση.

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