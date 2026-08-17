Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο που ανήκει σε εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars , το οποίο ανέφερε ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε κοντά στο νησί Κεσμ, στη δυτική πλευρά του Στενού.

Σύμφωνα με το Fars, για να διέλθουν από τα Στενά, τα πλοία πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή που συμφωνήθηκε με την Τεχεράνη, να λάβουν άδεια από τις ιρανικές αρχές και να πληρώσουν για τις υπηρεσίες διέλευσης.

Η κατάσχεση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με τις διαδρομές διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το πλοίο ακινητοποιήθηκε κοντά στο νησί Κεσμ, στη δυτική πλευρά των Στενών.

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