Δένδιας για τα 5 χρόνια από τη Συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας: Εξαιρετικά ισχυρή η στρατηγική σχέση

Snapshot Πριν πέντε χρόνια υπογράφηκε η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Η συμφωνία άνοιξε μια νέα σελίδα στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Ο Νίκος Δένδιας είχε την τιμή να υπογράψει τη συμφωνία ως Υπουργός Εξωτερικών.

Η συμφωνία ανανεώθηκε πριν από πέντε μήνες από τον Νίκο Δένδια και την ομόλογό του Κατρίν Βωρτρίν.

Η ανανέωση επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Snapshot powered by AI

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα της υπογραφής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας της Ελλάδος με τη Γαλλία, που άνοιξε τη νέα σελίδα στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο ο υπουργός Αμύνης, Νίκος Δένδιας, αναφέρει στην ανάρτησή του:

5 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, την οποία είχα τη τιμή να υπογράψω στο Παρίσι ως Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας @npanagioto και τους Γάλλους ομολόγους μας @JY_LeDrian και @florence_parly, παρουσία του @PrimeministerGR Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου @EmmanuelMacron.

Μια Συμφωνία της οποίας η ανανέωση, που υπέγραψα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την ομόλογό μου @CaVautrin πριν 5 μήνες, επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.