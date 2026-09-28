Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ έλαμψαν και... σάρωσαν στα MTV VMAs 2026

Snapshot Η Μαντόνα κέρδισε επτά βραβεία στα MTV VMAs2026, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για την Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς και την Καλύτερη Συνεργασία.

Η Τέιλορ Σουίφτ απέσπασε το βραβείο Artist Director Honors και έγινε ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης στην ιστορία των VMA με 33 βραβεία συνολικά.

Η Μαντόνα επέστρεψε στη σκηνή των VMAs μετά από 23 χρόνια, ερμηνεύοντας ζωντανά μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Η Σουίφτ κέρδισε επίσης τα βραβεία Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ενώ απέτισε φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον στην ομιλία της.

Μαζί με τη Λίζα από την K-pop και τη Σιέννα Σπίρο, η Μαντόνα και η Σουίφτ κέρδισαν τέσσερα από τα έξι βραβεία της βραδιάς. Snapshot powered by AI

Σε μία εντυπωσιακή τελετή των MTV Video Music Awards 2026, Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ έγραψαν ξανά τη δική τους σελίδα στη μουσική βιομηχανία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους, με την πρώτη να κερδίζει τρία βραβεία και τη δεύτερη να αποσπά το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, συνεχίζοντας έτσι την πορεία της ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορία των VMA.

Η Μαντόνα και η Σουίφτ κέρδισαν τέσσερα από τα έξι βραβεία που απονεμήθηκαν, μαζί με την σταρ της K-pop Λίζα και τη βρετανίδα νεοφερμένη Σιέννα Σπίρο.

01 02 Η Σιένα Σπίρο παραλαμβάνει το βραβείο για την καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες Πηγή: Invision/Chris Pizzello 02 02 Η Λίζα παραλαμβάνει το βραβείο για το καλύτερο ποπ βίντεο κλιπ για το «Dream feat. Kentara Sakaguchi» κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Πηγή: Invision/Chris Pizzello

Η Μαντόνα ξεκίνησε τη βραδιά ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες της χρονιάς, με 13 υποψηφιότητες, και κέρδισε επτά βραβεία, εκ των οποίων τα τρία κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης: για την καλύτερη συνεργασία (με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ), το καλύτερο χορευτικό βίντεο και την καλλιτέχνιδα της χρονιάς.

Η Μαντόνα ξεκίνησε τη βραδιά ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες της χρονιάς, με 13 υποψηφιότητες, και κέρδισε επτά βραβεία, εκ των οποίων τα τρία κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης: για την καλύτερη συνεργασία (με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ), το καλύτερο χορευτικό βίντεο και την καλλιτέχνιδα της χρονιάς.

«Οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα VMA πριν από 43 χρόνια», είπε η 68χρονη ενώ παρέλαβε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», το οποίο κέρδισε έναντι της Swift, της Carpenter, της Ariana Grande, του Bruno Mars και του Morgan Wallen.

Η Μαντόνα επέστρεψε στη σκηνή των VMAs στο Peacock Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες, μετά από 23 χρόνια.

Madonna opens the 2026 MTV #VMAs with Sabrina Carpenter for their collab "Bring Your Love," marking the Queen of Pop's first live VMAs performance in 23 years. pic.twitter.com/HzYnGHUuqJ — Entertainment Tonight (@etnow) September 28, 2026

Άνοιξε το σόου με νέες εμβληματικές εικόνες από το πρόσφατο άλμπουμ της, «Confessions II», συμπεριλαμβανομένων πράσινων λέιζερ και ορδών καμερών που ακολουθούν την ίδια και τη Sabrina Carpenter.

Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το "Bring Your Love", το οποίο αργότερα κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Συνεργασίας, πριν η Madonna μεταβεί σε ένα άλλο χορευτικό κλαμπ, το "Danceteria" με τον Charli XCX.

Η Βασίλισσα της Ποπ ήταν υποψήφια σε 13 κατηγορίες, τις περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη, και πήγε σπίτι με επτά νίκες: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Καλύτερη Συνεργασία, Καλύτερος Χορός, Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Διάρκειας, Καλύτερο Άλμπουμ, Καλύτερη Φωτογραφία και Καλύτερη Χορογραφία. Τώρα έχει 27 VMA σε όλη την καριέρα της.

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στα VMA

Τα VMA έφεραν επίσης ένα ορόσημο για την Τέιλορ Σουίφτ, στην οποία απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο Artist Director των VMA, το οποίο οι διοργανωτές είπαν ότι αναγνωρίζει καλλιτέχνες «των οποίων η δουλειά πίσω από την κάμερα έχει διευρύνει τις δυνατότητες του μουσικού βίντεο και έχει προωθήσει την τέχνη της οπτικής αφήγησης».

Η Ντακότα Τζόνσον, δεξιά, μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο «Artist Director Honors» στα MTV Video Music Awards την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες Invision/Chris Pizzello

Το μουσικό βίντεο για το νέο της σινγκλ «Patient Zero», στο οποίο πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ, έκανε πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Η νέα διάκριση, καθώς και οι άλλες νίκες της το βράδυ της Κυριακής, έκαναν τη Swift τον πιο βραβευμένο καλλιτέχνη του σόου με 33 VMA. Προηγουμένως ήταν ισόπαλη με την Beyoncé, η οποία έχει 30.

Η Σουίφτ κέρδισε επίσης το Βίντεο της Χρονιάς και την Καλύτερη Σκηνοθεσία και ήταν υποψήφια σε άλλες εννέα κατηγορίες και απέτισε φόρο τιμής στην «απόλυτη showgirl» Ντόλι Πάρτον στην ομιλία αποδοχής της για το τελευταίο βραβείο της βραδιάς.

«Νομίζω ότι ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Ντόλι Πάρτον για ένα διάστημα», είπε.

Τα τρία βραβεία της Σουίφτ, συμπεριλαμβανομένου του Artist Director Honor, την ισοφάρισαν με τους αστέρες της K-Pop BTS για τις δεύτερες περισσότερες νίκες τη βραδιά.