Συνελήφθη επιβάτης αεροπορικής πτήσης - Έκρυβε 220 σαύρες μέσα σε κάλτσες

Snapshot Ένας 23χρονος Μεξικανός συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο με περίπου 200 ζωντανές σαύρες, πολλές εκ των οποίων ήταν τοποθετημένες μέσα σε κάλτσες.

Οι σαύρες περιλάμβαναν σπάνια και προστατευόμενα είδη, όπως οι σαύρες-αλιγάτορες, που υπόκεινται στη Σύμβαση CITES για το διεθνές εμπόριο άγριας πανίδας.

Ο ύποπτος φέρεται να αγόρασε τις σαύρες στο Μεξικό σε χαμηλή τιμή και σχεδίαζε να τις πουλήσει στην Ιαπωνία σε πολύ υψηλότερη τιμή.

Η σύλληψη έγινε μετά από ανώνυμη πληροφορία και έλεγχο των αποσκευών, όπου βρέθηκαν οι σαύρες κρυμμένες μέσα σε μπλουζάκι και κάλτσες.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια λαθρεμπορίου απειλούμενων ειδών, καθώς και την αυξημένη επιτήρηση των αεροδρομίων για τέτοιου είδους παραβάσεις. Snapshot powered by AI

Ένας ταξιδιώτης συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Τόκιο, αφού οι Αρχές φέρεται να εντόπισαν περίπου 200 ζωντανές σαύρες στριμωγμένες μέσα στη βαλίτσα του, με πολλές από αυτές να είναι τοποθετημένες μέσα σε κάλτσες.

Ο 23χρονος Μεξικανός υπήκοος Daniel Isaac Velasco Baltazar φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο στις 8 Αυγούστου, αφού είχε ταξιδέψει από τη Νότια Κορέα.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι φέρεται να άνοιξαν τις αποσκευές του και βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα: 22 ζευγάρια κάλτσες γεμάτα ερπετά. Ένα από τα ζώα είχε ήδη πεθάνει μέχρι τη στιγμή που οι υπάλληλοι άνοιξαν τη βαλίτσα.

Η ιαπωνική αστυνομία φέρεται να τον περίμενε, καθώς στα τέλη Ιουλίου είχε λάβει ανώνυμη πληροφορία ότι ένας Μεξικανός σκόπευε να εισαγάγει λαθραία ερπετά στη χώρα, προκειμένου να τα πουλήσει σε τοπική έκθεση και αγορά ερπετών.

Μετά την άφιξή του, οι Αρχές τον σταμάτησαν για χειροκίνητο έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ένα ασυνήθιστο εξόγκωμα μέσα σε ένα διπλωμένο μπλουζάκι.

Όταν το άνοιξαν, φέρεται να βρήκαν μέσα στο μπλουζάκι τις κάλτσες, οι οποίες ήταν γεμάτες με σαύρες, σύμφωνα με το Fox News.

Μεταξύ των ζώων φέρεται να υπήρχαν σπάνιες μεξικανικές σαύρες-αλιγάτορες, γνωστές και ως δενδρόβιες σαύρες-αλιγάτορες. Πρόκειται για προστατευόμενο είδος, το οποίο υπόκειται στους διεθνείς κανόνες εμπορίου άγριας ζωής της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό. Σύμφωνα με το HK WORLD-JAPAN, ο ύποπτος φέρεται να είπε στις Αρχές ότι αγόρασε τις σαύρες στο Μεξικό έναντι μόλις 3,50 έως 5 δολαρίων την καθεμία (περίπου 2,70 έως 3,90 λίρες).

Πίστευε, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να πουλήσει τα σπάνια δείγματα στην Ιαπωνία για έως και 630 δολάρια το ένα (περίπου 490 λίρες), δηλαδή περίπου 100.000 γιεν.

«Αν υπάρχει αγορά για κάτι, κάποιοι θα προσπαθήσουν να το περάσουν λαθραία», δήλωσε στο Fox News Digital ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Keith Jeffries, αντιπρόεδρος της K2 Security Screening Group και πρώην ομοσπονδιακός διευθυντής ασφαλείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

«Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Συμβαίνει πιο συχνά απ’ όσο θα ήθελε οποιοσδήποτε από εμάς», πρόσθεσε.

Το περιστατικό έρχεται μετά τη σύλληψη μιας Βρετανίδας μητέρας, η οποία φέρεται να προσπάθησε να εισαγάγει λαθραία στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνναβη αξίας άνω των 500.000 λιρών από την Ταϊλάνδη, ενώ μάλιστα είχε καυχηθεί στο Facebook ότι «είναι καθ’ οδόν για το σπίτι για να κουρέψει το γκαζόν».

Η Amy Jayne Durban είχε κρύψει στις αποσκευές της 51,2 κιλά παράνομης ουσίας σε πτήση επιστροφής από την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Daily Star. Η 45χρονη φέρεται να μετέφερε κάνναβη με εκτιμώμενη αξία στη μαύρη αγορά περίπου 512.000 λιρών.

Η Durban, από το Hemyock του Ντέβον, συνελήφθη από τις βρετανικές συνοριακές Αρχές στο αεροδρόμιο Χίθροου στις 6 Ιουλίου, αφού είχε φτάσει από την Μπανγκόκ. Η υπόθεση βρισκόταν στο επίκεντρο έρευνας της National Crime Agency.