Ιρλανδία: Πέντε έφηβοι νεκροί σε τροχαίο με κλεμμένο BMW-Τα βίντεο που είχαν δημοσιεύσει λίγο πριν

Snapshot Πέντε έφηβοι, ηλικίας 15 έως 18 ετών, σκοτώθηκαν σε μετωπική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο M9 της Ιρλανδίας, οδηγώντας κλεμμένο BMW στο αντίθετο ρεύμα.

Οι νεαροί είχαν απασχολήσει τις Αρχές για κλοπές αυτοκινήτων, διαρρήξεις και επικίνδυνη οδήγηση, την οποία ανέβαζαν σε social media.

Τέσσερα μέλη οικογένειας, μεταξύ αυτών και ένα 7χρονο παιδί, τραυματίστηκαν σοβαρά στο άλλο όχημα και κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Η αστυνομία απέφυγε καταδίωξη του BMW για λόγους ασφαλείας, ενώ εξετάζει τη σύνδεση των νεαρών με άλλες κλοπές και διαρρήξεις την ίδια νύχτα.

Αναμένονται νεκροψίες για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων θανάτου των πέντε εφήβων. Snapshot powered by AI

Πέντε έφηβοι, ηλικίας 15 έως 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο M9, στην κομητεία Κιλντέρ της Ιρλανδίας, όταν το κλεμμένο BMW στο οποίο επέβαιναν κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι πέντε νεαροί φέρεται να συνδέονταν με σειρά από κλοπές αυτοκινήτων, διαρρήξεις και άλλα περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς στις περιοχές Κιλντέρ και Κάρλοου τις τελευταίες τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση

Οι έφηβοι φέρεται να δημοσίευαν στα social media βίντεο με επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ακόμη και στιγμές στις οποίες εμφανίζονταν να καταδιώκονται από αστυνομικούς.

Σε μία ανάρτηση πριν από το δυστύχημα εμφανιζόταν ο καθρέφτης αυτοκινήτου με τη λεζάντα «wrong way», ενώ η Daily Mail αναφέρει ότι είχαν μοιραστεί και φωτογραφίες με εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για κλοπές οχημάτων.

Το BMW είχε κλαπεί νωρίτερα το ίδιο βράδυ και είχε εντοπιστεί σε αρκετά σημεία κοντά στο Κιλντέρ πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Οι Gardaí εξετάζουν εάν η ίδια ομάδα είχε πραγματοποιήσει διάρρηξη λίγες ώρες νωρίτερα, καθώς και εάν συνδεόταν με απόπειρες κλοπής αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας. Και οι πέντε νεκροί είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με μάσκες όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

Τέσσερις σοβαρά τραυματίες

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων ένα 7χρονο αγόρι. Όλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η οικογένεια κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, προκειμένου να ταξιδέψει στην Αγγλία για οικογενειακό γάμο.

Οι αδελφές Alma και Niamh Kinsella, περίπου 30 ετών, βρίσκονταν μπροστά, ενώ η αδελφή τους Ellie Hendricken, περίπου 20 ετών, επέβαινε στο πίσω κάθισμα μαζί με τον ανιψιό της.

Πηγή από τις Αρχές δήλωσε στη Daily Mail ότι οι πέντε έφηβοι φέρεται να αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας νεαρών που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα δημοσιεύσει τα πιο επικίνδυνα βίντεο.

Όπως ανέφερε, στόχευαν αυτοκίνητα που θεωρούσαν ότι δεν διέθεταν immobiliser, τα έκλεβαν και στη συνέχεια έκαναν επικίνδυνες βόλτες.

Εικόνες από το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο

Ο αντιπρόεδρος της GRA, John Joe O'Connell, δήλωσε ότι το BMW είχε προηγουμένως αρνηθεί να σταματήσει για τους Gardaí και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα του M9.

Όπως ανέφερε στο RTÉ Morning Ireland, δόθηκε εντολή να μην εμπλακούν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη, καθώς η συνέχιση της καταδίωξης θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Νεκροψίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου.

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