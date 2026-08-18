«Ζώνη της Φωτιάς»: Ποια είναι η περιοχή όπου συμβαίνει το 90% των σεισμών - Ποιες χώρες κινδυνεύουν

Οι πρόσφατοι σεισμοί σε διάφορα μέρη του Ειρηνικού έχουν επιστήσει για άλλη μια φορά την προσοχή στον Δακτύλιο της Φωτιάς, μια τεράστια τεκτονική περιοχή όπου συμβαίνουν σχεδόν το 90% των σεισμών παγκοσμίως. Αυτή η ζώνη εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα και περιέχει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των ενεργών ηφαιστείων του κόσμου.

Ο Δακτύλιος της Φωτιάς είναι μια ζώνη τεκτονικών πλακών σε σχήμα πετάλου που εκτείνεται σε μήκος περίπου 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αρκετές τεκτονικές πλάκες συγκλίνουν σε αυτήν την περιοχή και οι κινήσεις τους δημιουργούν τριβή και συσσώρευση έντασης μέσα στη Γη.

Σύμφωνα με στοιχεία του National Geographic, περίπου το 90% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται σε αυτήν τη ζώνη, η οποία φιλοξενεί επίσης περίπου το 75% των ενεργών ηφαιστείων του πλανήτη.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι οι ζώνες υποβύθισης. Πρόκειται για περιοχές όπου μια τεκτονική πλάκα ολισθαίνει κάτω από μια άλλη. Αυτή η κίνηση μπορεί να συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας οι οποίες, όταν απελευθερωθούν, προκαλούν σεισμούς.

Γιατί συμβαίνουν τόσοι πολλοί σεισμοί;

Η σεισμική δραστηριότητα του Δακτυλίου της Φωτιάς σχετίζεται άμεσα με την τεκτονική των πλακών, δηλαδή την κίνηση και την αλληλεπίδραση των μεγάλων πλακών που αποτελούν τον φλοιό της Γης.

Ο πυθμένας του Ειρηνικού Ωκεανού στηρίζεται σε αρκετές τεκτονικές πλάκες που συγκλίνουν με άλλες ηπειρωτικές και ωκεάνιες πλάκες . Η τριβή μεταξύ τους δημιουργεί τάση που μπορεί να παραμείνει συσσωρευμένη για χρόνια μέχρι να απελευθερωθεί ξαφνικά.

«Ο Δακτύλιος της Φωτιάς του Ειρηνικού είναι το σημείο όπου συμβαίνουν το 90% όλων των σεισμών στον κόσμο και το 80% των μεγαλύτερων σεισμών», εξήγησε σε προηγούμενη συνέντευξή του στο BBC Mundo ο Hernando Taveras, εκτελεστικός πρόεδρος του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού (IGP).

Ο ειδικός επεσήμανε ότι η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή οφείλεται στη σύγκλιση και την τριβή μεταξύ των πλακών, μια διαδικασία που δημιουργεί τη συσσώρευση τάσης και την επακόλουθη απελευθέρωσή της.

Ποιες χώρες διασχίζει;

Ο Δακτύλιος της Φωτιάς περιβάλλει σχεδόν ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό και διέρχεται ή φτάνει σε πολλές χώρες στην Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία.

Στη Νότια Αμερική περιλαμβάνει μέρη της Χιλής, του Περού, του Ισημερινού και της Κολομβίας, ενώ βόρεια φτάνει μέχρι το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, η λωρίδα περιλαμβάνει περιοχές της Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν, των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Νέας Ζηλανδίας, μεταξύ άλλων εδαφών.

Η ρωσική χερσόνησος Καμτσάτκα είναι ένας από τους πιο ενεργούς τομείς αυτής της περιοχής και συγκεντρώνει πολλά ηφαίστεια και περιοχές έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Οι πρόσφατοι σεισμοί που τον έφεραν ξανά στο προσκήνιο

Το 2025, ένας σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε διάφορα μέρη του Ειρηνικού.

Φέτος, αρκετά σεισμικά γεγονότα επηρέασαν για άλλη μια φορά χώρες που βρίσκονται εντός αυτής της εκτεταμένης τεκτονικής ζώνης. Η Βενεζουέλα κατέγραψε διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ , ενώ η Κολομβία επλήγη από σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός στην Κολομβία είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο διαμέρισμα Τσόκο, και σημειώθηκε σε βάθος άνω των 100 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις σεισμολογικές υπηρεσίες που παρακολούθησαν το φαινόμενο.

Η κίνηση σχετιζόταν με την αλληλεπίδραση μεταξύ της πλάκας Νάζκα και της πλάκας της Νότιας Αμερικής.

Η πρώτη κινείται ανατολικά κάτω από τη δεύτερη σε μια διαδικασία καταβύθισης που δημιουργεί σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι

Η δραστηριότητα στον Δακτύλιο της Φωτιάς δεν περιορίζεται σε σεισμούς. Οι κινήσεις των πλακών μπορούν επίσης να προκαλέσουν ηφαιστειακή δραστηριότητα και, όταν συμβαίνουν σεισμοί κάτω από τον ωκεανό, να προκαλέσουν τσουνάμι.

Για αυτόν τον λόγο, ένας μεγάλος σεισμός που καταγράφεται σε οποιονδήποτε από τους τομείς της ζώνης μπορεί να ενεργοποιήσει συστήματα παρακολούθησης και συναγερμού σε διάφορες χώρες που βρίσκονται στις ακτές του Ειρηνικού.

Επιπλέον, ο συνδυασμός σεισμικής δραστηριότητας, απότομων πλαγιών και γεωλογικών συνθηκών μπορεί να ευνοήσει άλλα φαινόμενα, όπως οι κατολισθήσεις.

Ο Δακτύλιος της Φωτιάς είναι, τελικά, μια από τις κύριες περιοχές όπου είναι εμφανής η εσωτερική δυναμική του πλανήτη. Εκεί, η συνεχής κίνηση των τεκτονικών πλακών εξηγεί γιατί συγκεντρώνεται ένα τόσο υψηλό ποσοστό των σεισμών και των ηφαιστείων που καταγράφονται στη Γη.

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