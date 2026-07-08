Βενεζουέλα – Θαύμα στα ερείπια: Μητέρα και τρία παιδιά βγήκαν ζωντανοί ύστερα από 11 μέρες

Μέσα στο χάος που άφησαν πίσω οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, άλλη μία ιστορία ελπίδας κατάφερε να συγκινήσει ολόκληρο τον κόσμο. Ύστερα από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, μία μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί, έχοντας επιβιώσει χάρη στην αστείρευτη δύναμη και την αφοσίωση εκείνης, καθώς κράτησε τα παιδιά στη ζωή θηλάζοντάς τα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η διάσωση σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου OPP, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά την κατάρρευση.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Η μητέρα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά για 11 ολόκληρες ημέρες, προσφέροντας μητρικό γάλα μέχρι τη στιγμή που τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Η διάσωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αδιάκοπες προσπάθειες διασωστών από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ο απολογισμός της τραγωδίας γίνεται ολοένα και βαρύτερος. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 3.685 και οι τραυματίες τους 16.740, ενώ, δεκάδες χιλιάδες είναι και οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις Αρχές της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, περίπου 60.000 κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει, ενώ, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι, διαμένοντας σε προσωρινά καταλύματα χωρίς επαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές υποδομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εκτός από τις συνέπειες του σεισμού, υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων και επιδημιών στις πληγείσες περιοχές.

Διαβάστε επίσης