Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου  

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση που επηρεάζει τα αυθαίρετα κτίσματα.
  • Ανακοινώθηκαν 3.335 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο.
  • Η ένταση με την Άγκυρα αυξάνεται, με προβλέψεις για επιδείνωση της κατάστασης.
  • Υπάρχουν δύο κύρια σενάρια για τη διαχείριση των πάρκων μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: «Βόμβα» του ΣτΕ στα αυθαίρετα

Ελεύθερος Τύπος: Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο Δημόσιο

Τα Νέα: Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια - Έρχεται φορτούνα

Καθημερινή: Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου

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