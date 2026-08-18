Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου
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- Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση που επηρεάζει τα αυθαίρετα κτίσματα.
- Ανακοινώθηκαν 3.335 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο.
- Η ένταση με την Άγκυρα αυξάνεται, με προβλέψεις για επιδείνωση της κατάστασης.
- Υπάρχουν δύο κύρια σενάρια για τη διαχείριση των πάρκων μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: «Βόμβα» του ΣτΕ στα αυθαίρετα
Ελεύθερος Τύπος: Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο Δημόσιο
Τα Νέα: Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια - Έρχεται φορτούνα
Καθημερινή: Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου
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