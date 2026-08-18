Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Αυγούστου

Snapshot Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση που επηρεάζει τα αυθαίρετα κτίσματα.

Ανακοινώθηκαν 3.335 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο.

Η ένταση με την Άγκυρα αυξάνεται, με προβλέψεις για επιδείνωση της κατάστασης.

Υπάρχουν δύο κύρια σενάρια για τη διαχείριση των πάρκων μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: «Βόμβα» του ΣτΕ στα αυθαίρετα

Ελεύθερος Τύπος: Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο Δημόσιο

Τα Νέα: Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια - Έρχεται φορτούνα

Καθημερινή: Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου

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