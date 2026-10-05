Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (5/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|5/10/2026 6:30:00 πμ
|5/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΕΣΤΙΑΣ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΠΟΥΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ
|425
|Κατασκευές
|5/10/2026 7:30:00 πμ
|5/10/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑ (ΣΧΟΛΗ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ)
|5580
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1091
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1151
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΝΕΜΕΑΣ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ
|424
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 74, 80 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1282
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1280
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΟΥ 86, 90, 98, 104 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1279
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΟΥ 86, 90, 98, 104 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1279
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 24 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1089
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1092
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 2:00:00 μμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
|Ν ΜΑΚΡΗ ΜΑΤΙ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΚΟΥ - ΝΗΚΗΤΑΤΑ - ΕΥΒΟΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΠΑΡΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΧΛΟΗΣ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΠΕΥΚΑΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1752
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 2:00:00 μμ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ.
|628
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 46 έως κάθετο: ΝΟ 52 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 43 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 26 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 33 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 + 24 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΝΔΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
|537
|Λειτουργία
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΤΕΡΛΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:00:00 πμ
|5/10/2026 4:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β.ΡΩΤΑ, ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ΥΠ.Α.ΔΙΑΚΟΥ, Κ.ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, Μ.ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, Α.ΜΙΝΩΤΗ, Σ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Μ.ΦΙΛΙΠΠΑ, Ε.ΛΑΜΠΕΤΗ, ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε', ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΡ.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ι.ΤΣΙΓΑΝΤΕ, Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σ.ΣΑΡΑΦΗ, ΙΩΝΙΑΣ, ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΕ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, Β.ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΑΙΒΑΛΗ, ΜΟΥΣΩΝ, ΣΟΦΙΑΣ, ΝΙΚ.ΨΑΡΡΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΣΚΟΥΦΑ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΒΑΛΑΩΡΙ
|632
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:30:00 πμ
|5/10/2026 11:30:00 πμ
|ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΠΙΝΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΥ, ΟΙΤΗΣ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ.
|627
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:30:00 πμ
|5/10/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΜΕΡΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΖΟΦΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ, ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠ
|1284
|Κατασκευές
|5/10/2026 8:30:00 πμ
|5/10/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΒΟΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΝΙΩΝ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1284
|Λειτουργία
|5/10/2026 9:00:00 πμ
|5/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 18, 20 από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
|1283
|Κατασκευές
|5/10/2026 10:00:00 πμ
|5/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΕΑΣ έως κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1161
|Λειτουργία
|5/10/2026 11:00:00 πμ
|5/10/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΖΑΝ ΜΩΡΑΣ απο κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ έως: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 110 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1281
|Κατασκευές
|5/10/2026 12:30:00 μμ
|5/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ 6 από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|1093
|Λειτουργία
|5/10/2026 2:00:00 μμ
|5/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1090
|Λειτουργία
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