Snapshot Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους συμμετείχε στη διάσκεψη της Ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ στο Δουβλίνο με θέμα το ευρωπαϊκό σχέδιο «Safe Hearts» για την πρόληψη και ισχυρότερα συστήματα υγείας.

Παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», που καλύπτει 5,5 εκατομμύρια πολίτες και προσφέρει δωρεάν καρδιαγγειακό έλεγχο χωρίς παραπομπή από γιατρό.

Περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε καρδιαγγειακό έλεγχο, με 290.000 να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα πιθανά προβλήματα υγείας και 250.000 να διαγνώστηκαν με άγνωστη υπέρταση.

Τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να υποστηρίξει την εφαρμογή και επέκταση προγραμμάτων πρόληψης με κοινά πρότυπα, ψηφιακά μέσα και βιώσιμη χρηματοδότηση. Snapshot powered by AI

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων «Safe Hearts» συζητήθηκε στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους συμμετείχε σε πάνελ, με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Safe Hearts: Ένα πλαίσιο για την πρόληψη, ισχυρότερα συστήματα υγείας και δικαιότερα αποτελέσματα στην Ευρώπη». Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η Υπουργός Υγείας της Ιρλανδίας Jennifer Carroll MacNeill, ο Υπουργός Υγείας της Σλοβενίας Tadej Ostrc, η Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας Ana Paula Martins, η Υπουργός Υγείας της Σουηδίας Elisabet Lann, ο Υφυπουργός Υγείας της Λιθουανίας Ignas Rubikas και η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Sandra Gallina. Τη συζήτηση συντόνισε η Dr Dheepa Rajan από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, υπό τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και επισήμανε τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5,5 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται με SMS και λαμβάνουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν εξετάσεις, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη παραπομπή από γιατρό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης. Γνωστοποίησε, δε, ότι περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε καρδιαγγειακό έλεγχο και ότι οι εξετάσεις συνέβαλαν στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων υγείας σε περίπου 290.000 συμπολίτες μας. Περίπου 250.000 πολίτες διαγνώστηκαν με υπέρταση που δεν γνώριζαν. Επιπλέον, 1.163 πολίτες παραπέμφθηκαν για στεφανιογραφία ή χρειάστηκαν σημαντικές καρδιαγγειακές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Έλληνας Υφυπουργός Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του NextGenerationEU. Στο πλαίσιο του προγράμματος, σχεδόν 100.000 έφηβοι συμμετείχαν σε δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης, διατέθηκαν περισσότερα από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρέσκα φρούτα σε σχολεία, ενώ περισσότερες από 2.000 οικογένειες έλαβαν δωρεάν εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του προγράμματος, περίπου το 80% των παιδιών που έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη πέτυχε φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες προέρχονταν από δήμους με χαμηλό ή μεσαίο κοινωνικοοικονομικό προφίλ.

Αναδεικνύοντας τα συμπεράσματα από τα σημαντικά βήματα της χώρας μας στον τομέα της πρόληψης, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε την ανάγκη τα προγράμματα πρόληψης να προσεγγίζουν ενεργά τους πολίτες, να αξιολογούνται με βάση τα πραγματικά αποτελέσματά τους και να διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση όσων εντοπίζουν αυξημένο κίνδυνο. Για αυτό υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την εφαρμογή και την επέκταση αποτελεσματικών δράσεων με κοινά πρότυπα, ψηφιακά μέσα και ανταλλαγή καλών πρακτικών, με βιώσιμη χρηματοδότηση. «Ένα εξελιγμένο σύστημα υγείας βασίζεται πάντα σε εξελιγμένα νοσοκομεία, εξειδικευμένο προσωπικό και προηγμένες θεραπείες. Πρέπει, όμως, να μετρά την αποδοτικότητά του και με βάση πόσους ανθρώπους εξετάζει προληπτικά για να μην αρρωστήσουν, γιατί η πραγματική υγεία επιτυγχάνεται μέσα από την πρόληψη και όχι μέσα από την ύστερη αντιμετώπιση», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεμιστοκλέους.