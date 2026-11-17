Το UNIC Athens φιλοξένησε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του στο Ελληνικό, το 17ο Διεθνές Συνέδριο Intelligent Multimodal Communication and Learning Technologies (IMCL2026), με κεντρική θεματική «Artificial Intelligence in Education, Learning and Research».

Το συνέδριο συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την ανάδειξη των νέων δυνατοτήτων που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τη μάθηση και την επιστημονική έρευνα.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε 119 ερευνητικές εργασίες, 21 συνεδρίες, τέσσερις κεντρικές ομιλίες και δύο εξειδικευμένα εργαστήρια, με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή. Οι θεματικές κάλυψαν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα ευφυή συστήματα μάθησης, την εξατομικευμένη εκπαίδευση, την προσβασιμότητα και τις ηθικές προκλήσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Μια διεθνής επιστημονική συνεργασία

Το IMCL2026 συνδιοργανώθηκε από το UNIC Athens, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τη Διεθνή Ένωση Online Engineering (IAOE), με την τεχνική υποστήριξη της IEEE Education Society και της International Society for Engineering Education (IGIP).

Τη θέση του General Conference Chair είχε ο Καθηγητής Θρασύβουλος Τσιάτσος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ Πρόεδρος της Steering Committee ήταν ο Καθηγητής Michael E. Auer, Πρόεδρος και CEO της International Association of Online Engineering (IAOE). Ως Conference Co-Chairs συμμετείχαν η Καθηγήτρια Δέσπω Κτωρίδου και ο Δρ. Επαμεινώνδας Επαμεινώνδα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συμβάλλοντας στον επιστημονικό και οργανωτικό συντονισμό της διοργάνωσης.

Στην εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένοι χαιρετισμοί από τον Υφυπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου, τον CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνη Πολεμίτη, καθώς και εκπροσώπους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τέσσερις κεντρικές ομιλίες των Καθηγητών Demetrios Sampson (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Oksana Arnold (University of Applied Sciences Erfurt), Maria Roussou (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Christian Geisler Asmussen (Copenhagen Business School).

Μέσα από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, οι ομιλίες ανέδειξαν τις αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διδασκαλία, την αξιολόγηση και τη δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, αλλά και τη σημασία της κριτικής σκέψης και της υπεύθυνης χρήσης της.

Η ερευνητική συμβολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η ερευνητική παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με 11 επιστημονικές εργασίες στις οποίες συμμετείχαν ερευνητές και ακαδημαϊκοί του.

Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκαν εργασίες για την εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI), τις επιπτώσεις της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, τις νομικές και ηθικές προκλήσεις της εφαρμογής της στην εκπαίδευση, καθώς και την αξιοποίηση πολυτροπικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.

Η συμμετοχή αυτή αποτυπώνει την ενεργή παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη διεθνή ερευνητική κοινότητα και τη συμβολή του στη διερεύνηση τεχνολογιών που επηρεάζουν ήδη την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνία.

Το UNIC Athens και το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η φιλοξενία του IMCL2026 συνδέεται με το ευρύτερο όραμα του UNIC Athens για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, διεθνώς διασυνδεδεμένου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπου η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Διευθυντής του UNIC Athens, δήλωσε: «Σε μία εποχή κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και παράγουμε γνώση, η ανώτατη εκπαίδευση καλείται να προετοιμάσει τους φοιτητές όχι μόνο για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αλλά και για την κριτική και υπεύθυνη διαχείρισή τους. Στο UNIC Athens, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή τη μετάβαση, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και δημιουργώντας ευκαιρίες διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης».

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και το UNIC Evolve, που αναδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο IMCL2026: https://imcl-conference.org/current/