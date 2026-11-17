Snapshot Το ματς της εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στον ALPHA σημείωσε τηλεθέαση 35,2% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «First Dates» στο STAR είχε 8,2% τηλεθέαση στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «GNTM» δεν προβλήθηκε.

Η σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11,8% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό, με το «Ντέρτι» να καταγράφει 12,8% και 8,1% αντίστοιχα.

Το «Κάμπινγκ» στο MEGA κατέγραψε 8,1% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έφτασαν το 9% και 5,6% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, το «The 2night show» του ΑΝΤ1 είχε 16,3% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ η αθλητική εκπομπή «All In» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 3,5%. Snapshot powered by AI

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, που μεταδίδονται από τα κανάλια, δημιουργούν μεγάλες ανατροπές στη βραδινή ζώνη. Έτσι, τη Δευτέρα, ο ALPHA «εκτοξεύτηκε» με το ματς Ελλάδα – Σερβία αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστικά, ο αγώνας της εθνικής σημείωσε 35,2% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Στο STAR, η εκπομπή «First Dates» κράτησε παρέα στο 8,2% του συνόλου και στο 11,5% του δυναμικού κοινού. Να σημειωθεί ότι, χθες, το «GNTM» δεν προβλήθηκε.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η δραματική σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» βρέθηκε στο 11,8% του συνόλου και στο 7,4% του δυναμικού κοινού. Το «Ντέρτι», που πήρε το lead in, έκανε 12,8% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κάμπινγκ», στο MEGA, κατέγραψε 8,1% στο σύνολο και 7,8% στους τηλεθεατές 18-54. Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έκαναν, στη συνέχεια, 9% και 5,6% αντίστοιχα. Οι «Μπλε Ώρες», στον ΣΚΑΪ, σημείωσαν 12,6% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη late night ζώνη, το «The 2night show» του ΑΝΤ1 έκανε 16,3% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό. Η αθλητική εκπομπή «All In», στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στο 3,5% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

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