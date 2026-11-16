Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα το Voice - Τι έκαναν οι σειρές στη βραδινή ζώνη;

Snapshot Το μουσικό σόου «The Voice» του ΣΚΑΪ σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση με 27,6% στο σύνολο και 21,8% στο δυναμικό κοινό.

Η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» στο STAR σημείωσε 9,2% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό.

Το πρόγραμμα «IQ 160» κατέγραψε 10,9% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό τηλεθεατών 18-54.

Ο αγώνας Ισπανία-Αγγλία στον ALPHA είχε 9% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό.

Οι εκπομπές και σειρές σε OPEN και ΕΡΤ1 σημείωσαν κάτω από 3% τηλεθέαση στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Σαρωτικό ήταν το μουσικό σόου «The Voice», το βράδυ της Κυριακής, σημειώνοντας εξαιρετικά υψηλά νούμερα και κερδίζοντας την πρωτιά στην τηλεθέαση. Χαρακτηριστικά, το πρότζεκτ του ΣΚΑΪ κατέγραψε 27,6% στο σύνολο και 21,8% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα», στο STAR, κατέγραψε 9,2% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Το «IQ 160», που πήρε το lead in, έκανε 10,9% στο σύνολο και 11,8% στους τηλεθεατές 18-54. Το ματς Ισπανία-Αγγλία, που μεταδόθηκε στον ALPHA, βρέθηκε στο 9% στο σύνολο και στο 7,9% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η μίνι σειρά «Σύγκρουση» κατέγραψε 10,2% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «John και… Μέρη» κράτησε παρέα στο 2,5% του συνόλου και στο 2,3% του δυναμικού κοινού. Η αθλητική εκπομπή «Grande League» έκανε 2,6% και 2,7% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ1, το «TV Land» έκανε 1,8% και 0,2%, ενώ η σειρά «Αύριο» 1,4% και 1,1% αντίστοιχα.

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