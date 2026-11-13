Τηλεθέαση Πέμπτη 12/11: 10 προγράμματα που κέρδισαν τους τηλεθεατές - Ποια σειρά τερμάτισε πρώτη

Snapshot Την Πέμπτη, δέκα προγράμματα ξεχώρισαν στην τηλεθέαση, καλύπτοντας σειρές, τηλεπαιχνίδια και ενημερωτικές εκπομπές.

Η σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση με 732.000 θεατές στη βραδινή ζώνη.

Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA και το τηλεπαιχνίδι «Deal» του ALPHA ακολούθησαν με 654.000 και 630.000 θεατές αντίστοιχα.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι σειρές «Φόνοι στο καμπαναριό» και «Νταντά της γειτονιάς», καθώς και τα τηλεπαιχνίδια «Τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».

Τα ενημερωτικά προγράμματα του MEGA, ALPHA και το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο ήταν τα μοναδικά ενημερωτικά που μπήκαν στο top 10 τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη, στο σύνολο του κοινού, δέκα προγράμματα έκαναν τη διαφορά και απέδειξαν τη δυναμική τους σε κάθε ζώνη. Σειρές, τηλεπαιχνίδια, δελτία ειδήσεων και μία ενημερωτική εκπομπή, «σκαρφάλωσαν» ψηλά στους πίνακες της Nielsen για την τηλεθέαση και άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το top 10 της ημέρας, οι «Μπλε Ώρες» στη βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ ξεχώρισαν με 732.000 τηλεθεατές να συντονίζονται στη συχνότητα του Φαλήρου. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA ακολούθησαν με 654.000 τηλεθεατές, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το «Deal» του ALPHA με 630.000 τηλεθεατές. Η κωμωδία του ALPHA, «Φόνοι στο καμπαναριό», και η κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» του MEGA κέρδισαν 618.000 και 601.000 τηλεθεατές αντίστοιχα.

Τα τηλεπαιχνίδια «Τροχός της τύχης» στο STAR και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στον ΑΝΤ1 δεν απουσίασαν από τη δεκάδα της Nielsen, ενώ η συνέχεια είχε ενδιαφέρον. Το δελτίο του MEGA και του ALPHA, μαζί με το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ήταν τα μοναδικά ενημερωτικά προγράμματα που βρέθηκαν στη λίστα.

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΛ (000) 1 ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ SKAI 21:07 732 2 ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ MEGA 22:09 654 3 DEAL ALPHA 17:47 630 4 ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ALPHA 19:58 618 5 ΝΤΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ MEGA 20:59 601 6 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ STAR 18:22 584 7 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ANTENNA 19:59 565 8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:43 563 9 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:43 488 10 LIVE NEWS MEGA 15:39 472

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