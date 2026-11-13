ΑΝΤ1: Τα πρόσωπα, οι εκπομπές και οι μεγάλες επιστροφές που σχεδιάζονται για το 2027 

Στη χάραξη της στρατηγικής για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν προχωρά ο ΑΝΤ1, με τα στελέχη του σταθμού να οριστικοποιούν αποφάσεις και προγράμματα που θα συντροφεύσουν το κοινό από τις αρχές του 2027. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η ψυχαγωγία, ενώ ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα είναι η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι, παρά το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες της τρέχουσας σεζόν δεν βρέθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1. Ωστόσο, τα γυρίσματα του «Moments» έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το πρώτο επεισόδιο ενδέχεται να προβληθεί μέσα στην εορταστική περίοδο. Η βραδινή εκπομπή θα συνεχίσει την παρουσία της στο πρόγραμμα και από τις αρχές του νέου έτους, με ξεχωριστούς καλεσμένους.

Η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται, παράλληλα, στο στόχαστρο των επιτελικών στελεχών του ΑΝΤ1 και για την παρουσίαση του «Dancing with the Stars», το οποίο σχεδιάζεται να βρεθεί ξανά στον αέρα το 2027. Αν και η ίδια δεν έχει δώσει ακόμη την πολυπόθητη θετική απάντηση, στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει διάθεση να επανέλθει στους δέκτες το «Rouk Zouk». Έπειτα από μερικούς μήνες τηλεοπτικής ανάπαυλας, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι σχεδιάζεται να κάνει come back, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ζώνη προβολής του. Οι ιθύνοντες αναζητούν ένα δυνατό lead-in για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γι' αυτό και δεν αποκλείεται το «Rouk Zouk» να τοποθετηθεί πριν από την έναρξή του, ενισχύοντας την απογευματινή ζώνη.

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό του σταθμού έχει και η μυθοπλασία. Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει την ήδη πολυσυζητημένη σειρά «Σπιλιάδες», με τον Γιώργο Παπαβασιλείου να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη Μαρία Γεωργιάδου το σενάριο.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα που θεωρείται νεκρή έπειτα από μια σφοδρή καταιγίδα. Η ίδια, ωστόσο, «ξαναγεννιέται» σε έναν διαφορετικό τόπο, χωρίς να έχει καμία μνήμη από το παρελθόν της, την ώρα που η καλύτερή της φίλη επιχειρεί να οικειοποιηθεί τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, η ηρωίδα καλείται, όταν ανακτήσει τη μνήμη της, να αποφασίσει ποια από τις δύο ζωές είναι πραγματικά δική της. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου και Σταύρος Σβήγκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο για τον χρόνο μετάδοσης των παραπάνω προγραμμάτων, αλλά και για τις τελικές αποφάσεις, αναμένεται να παίξει και ο παράγοντας των εκλογών, καθώς σημαντικό είναι το πότε θα προκηρυχθούν.

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