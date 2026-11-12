ERTFLIX - «Θάλασσες μας χώρισαν»: Πότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια

Snapshot Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της σειράς «Θάλασσες μας χώρισαν» είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX από την Τρίτη, με τα επόμενα τέσσερα να κυκλοφορούν στις 27 Νοεμβρίου.

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία της οικογένειας Γεωργά από το 1937 έως το 1955, εξερευνώντας τρεις τοποθεσίες: την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Σύμη.

Η πλοκή εστιάζει σε θέματα όπως η απώλεια, ο ξεριζωμός, ο έρωτας και η αντοχή της ανθρώπινης ψυχής μέσα σε ιστορικές ανακατατάξεις.

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας επαίνεσε το καστ της σειράς, που περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς όπως η Κατερίνα Λέχου και ο Λεωνίδας Κακούρης.

Η επιτυχία της σειράς βασίζεται στην ικανότητα του βιβλίου να συνδέει διαχρονικά ζητήματα με το κοινό και όχι μόνο στην ιστορική πιστότητα. Snapshot powered by AI

Διαθέσιμα στο ERTFLIX, από την Τρίτη, είναι τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της καθηλωτικής μίνι σειράς «Θάλασσες μας χώρισαν», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου. Τα επόμενα τέσσερα επεισόδια αναμένεται να ανέβουν στις 27 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο προγραμματισμός για την τηλεοπτική προβολή από την ΕΡΤ.

Η υπόθεση ξεκινά το 1937 και φτάνει έως το 1955, ξεδιπλώνοντας τρεις διαφορετικούς κόσμους: την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Σύμη. Είναι μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό, τον έρωτα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.

Η παραγωγή αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γεωργά, η οποία το 1937 εγκαταλείπει την ιταλοκρατούμενη Σύμη και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον άδικο χαμό του μικρού γιου της. Εκεί, ένας απαγορευμένος έρωτας ανατρέπει τις ζωές των δύο αδελφών, της Παρασκευούλας και της Ελπίδας, σε μια διαδρομή που εκτυλίσσεται ανάμεσα στη Σύμη, την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις ιστορικές ανακατατάξεις του 20ού αιώνα.

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, έκανε ιδιαίτερη μνεία στους ηθοποιούς που συμμετέχουν στη σειρά, χαρακτηρίζοντας το καστ εξαιρετικό.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκονται η Κατερίνα Λέχου, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Γιάννης Κουκουράκης, η Νεφέλη Κουρή και η Δήμητρα Ματσούκα, ενώ συμμετέχουν επίσης η Σμαράγδα Σμυρναίου και η Γιούλη Ζήκου, μαζί με ένα πολυπληθές σύνολο ηθοποιών.

Αναφερόμενος στη μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στη μικρή οθόνη, ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ίδιο το βιβλίο να διαθέτει τη δύναμη να ταξιδεύει τον αναγνώστη και να τον κάνει να ταυτίζεται μετους ήρωές του. Όπως σημείωσε, η επιτυχία μιας ιστορίας εποχής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ιστορική αναπαράσταση, αλλά κυρίως από τη δυνατότητάτης να αγγίζει διαχρονικά ζητήματα.

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