Κατερίνα Στικούδη: «Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο παρά να πάω στη Eurovision»

Snapshot Η Κατερίνα Στικούδη απάντησε με χιούμορ στις φήμες για συμμετοχή της στη Eurovision.

Η τραγουδίστρια θεωρεί πιο πιθανό να συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο παρά να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision.

Απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες περί συζητήσεων για τον μουσικό διαγωνισμό.

Η σχετική συνέντευξη προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 12 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Περισσότερες πιθανότητες να συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο και να συμμετάσχει σε ταινία του, παρά να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, θεωρεί πως έχει η Κατερίνα Στικούδη.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στον μουσικό διαγωνισμό, με αφορμή τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν σχετικά με συζητήσεις για να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα είχαν ακουστεί, απαντώντας στη δημοσιογράφο με νόημα: «Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα».

Στη συνέχεια, επιστράτευσε το χιούμορ της, σχολιάζοντας: «Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο και να συμμετέχω σε μία ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision».

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