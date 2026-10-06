Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

Snapshot Η Κατερίνα Στικούδη ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Στην ανάρτησή της, αναφέρεται στον γιο της Νικόλα, τον οποίο θεωρεί ότι έχει στοιχεία από τον πατέρα της.

Η τραγουδίστρια θυμάται με συγκίνηση μια οικογενειακή στιγμή όπου ο πατέρας της τραγουδούσε κιθαριστικά το αγαπημένο του τραγούδι στη μητέρα της.

Η ανάρτηση περιέχει την φράση «Καλό ταξίδι μπαμπά μου», εκφράζοντας το τελευταίο της αντίο. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, αφού έφυγε από την ζωή ο πστέρας της.

Μέσα από λίγες αλλά φορτισμένες λέξεις, η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες και αναμνήσεις από την οικογένειά της, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα και μιλώντας για τον γιο της, Νικόλα, στον οποίο αναγνωρίζει στοιχεία του πατέρα της.

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι εγώ σ’ αυτόν τον κόσμο…», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media.

Στη συνέχεια τον αποχαιρέτησε με τη φράση: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου…» και πρόσθεσε: «Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου…».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της σε μια οικογενειακή στιγμή που φαίνεται να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη της. «Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στη γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε…», κατέληξε.

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